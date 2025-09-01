羅智強當面洗臉黃暐瀚 直指他變了「有愧媒體人使命」

國民黨立委羅智強宣布參選黨主席，今天上午接受POP撞新聞廣播專訪時，當著昔日好友、主持人黃暐瀚的面重批10多分鐘，他直指黃暐瀚變了，尤其726大罷免開票當天，沒有制止偏頗的媒體訕笑、踐踏在野黨，還附和，「抱歉，我覺得你有愧媒體人客觀的職責、使命跟立場。」

專訪一開始，黃暐瀚先問羅智強為何參選國民黨主席？羅智強表示，在細談政見之前，他可能會說些黃暐瀚不一定會喜歡聽的話。他來上節目前，所有幕僚都反對，說黃暐瀚已經是「綠暐瀚」。是與不是就讓大家評價，但他認識黃暐瀚這麼多年「我覺得你變了」，這是他深刻感受。

羅智強說，過去黃暐瀚的評論深受大家信賴和支持，最讓他失望的那次是大罷免開票那天，作為認識黃多年和被罷免的當事人，看到那個場景心裡是非常難過。當媒體人王時齊說「25席全部被罷免」時，看到節目譏笑、訕笑、踩踏在野黨的場景，黃被問到評估幾席被罷免答「6+1席」。

羅智強說，黃暐瀚當場就應該去制止媒體完全偏頗、一面倒訕笑和踐踏在野黨的做法。媒體的天職是監督政府，什麼時候媒體天職變成是監督在野黨？「你沒有制止，你還附和她」，他作為被罷免當事人，經歷惡罷的刀山火海後，心態也改變了，這一次之後，他沒有什麼不講的話。

羅智強說，他要對曾經身為朋友的黃暐瀚一個忠告。就拿那天的場景來說，他不講個人交情或在野黨的尊嚴跟感受，「抱歉，那天我覺得你有愧媒體人客觀的職責、使命跟立場。」

羅智強說，認識黃暐瀚這麼多年，「你真的以前不是這個樣子，」他不希望黃暐瀚變成第二個于北辰、第二個李正皓，這些人都是背棄過去他們長期相信的立場，只為了上節目爭通告就改變立場，為了今天去附和執政黨。

羅智強說，執政者濫用納稅人的錢，去養著無良、可惡的媒體，還豢養出一群像李正皓跟于北辰這樣的打手，這些人沒有信念、變成投機份子，他瞧不起他們沒有關係，但是他過去是非常尊敬黃暐瀚，黃是一個用功的媒體人，也是有原則、有立場，客觀評論的媒體人，馬英九執政的時候黃也批判過，可是為什麼今天走到這個情況

羅智強說，他告訴幕僚，自己更應該上這個節目，因為他要告訴大家，源頭不是黃暐瀚，源頭是民進黨豢養的政治文化、媒體文化，作為黨主席，作為立法委員、作為中華民國的參政者，他怎麼可以坐視、縱容拿納稅人的錢，把媒體變成東廠打手、去踐踏在野黨的行為？

羅智強說，黃暐瀚的狀況讓他覺得很難過啊，作為粉絲，黃暐瀚的每個評論、分析，每次都是引經據典、分析客觀有理，不知道為什麼會開始出現這麼巨大的轉變。他今天要說重話，是因為覺得黃沒有走太遠，也沒有走到像于北辰跟李正皓那樣，如果今天是馬英九執政的時候，用納稅人的錢去養媒體網軍，鋪天蓋地去追殺在野黨，當時的黃暐瀚絕對不會坐視，一定出來痛批的。

羅智強說，他想問黃暐瀚，對於今天綠媒這種囂張的情況，左手拿納稅人的錢，右手砍在野黨，作為媒體人，報導真相之外就是監督執政者，現在媒體全部監督在野黨嘛。這是對的嗎？如果要問我的政見，第一個就是，他要還給媒體公正的立場、無冕王的環境，不要再變成民進黨執政者的打手。

訪談過程中黃暐瀚臉色凝重未有回應。在廣告時間，羅智強說，「不能怪我」，今天國民黨立委是真的走過刀山火海，那天看到黃暐瀚這樣講，所有國民黨立委都難過。

黃暐瀚問，羅是指因為他判斷7席會被罷免？羅智強說，判斷錯誤是不重要，黃暐瀚迎合那個氛圍，整個的態度跟他們一模一樣，就是在嘲笑在野黨，某種程度就是落井下石，「這個我覺得真的不是我認識的你，」所以他今天一定要站出來講話的原因是這個。

