黨內勸連任？朱立倫：國民黨必須整合力量凝聚共識才能重返執政

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）上午率黨內人士前往忠烈祠，參加「抗戰勝利暨台灣光復80週年」紀念活動，向革命先烈致敬。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫上午率黨內人士前往忠烈祠，參加「抗戰勝利暨台灣光復80週年」紀念活動，向革命先烈致敬，對於黨內部分人士喊話朱立倫回心轉意連任，朱立倫受訪表示823罷免一戰後全黨士氣振奮，但挑戰才剛開始，14個月後就將迎來2026大選，之後更有2028總統大選，國民黨必須整合力量凝聚共識，才能重返執政。

對於黨內部分人士喊話朱立倫回心轉意連任，朱立倫受訪表示，823罷免一戰後全黨士氣振奮，但挑戰才剛開始，14個月後就將迎來2026大選，之後更有2028總統大選，國民黨必須整合力量凝聚共識，才能重返執政。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫上午率黨內人士前往忠烈祠，參加「抗戰勝利暨台灣光復80週年」紀念活動，向革命先烈致敬。記者曾吉松／攝影
