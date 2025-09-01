辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員趙怡翔將接任國安會副秘書長，趙稍早也發臉書表示，在台北市議會工作是他一生最大榮幸，接下來將會用累積國際經驗共同為台灣的國安與外交來打拼。本報資料照
總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔與總統府發言人李問將接任國安會副秘書長，趙稍早也發臉書表示，在台北市議會工作是他一生最大榮幸，接下來將會用累積國際經驗共同為台灣的國安與外交來打拼，而地方團隊也會繼續服務，辦公室執行長劉品妡也將接棒，盼選民能繼續支持。

而趙怡翔也將在今天下午3點在文山區舉辦感恩茶會，感謝選民願意給他服務機會。

以下是臉書全文：

大家早安。

過去這段時間，我很榮幸有機會在台北市議會服務，致力完成對市民的各項政見。從推動交通改革及城市外交，到爭取幼教資源及公園綠地，我們確實看到很多的成果，也累積了很大的動能。

然而，在這條路上我一直都清楚，市政議題即便重要，這一切仍建立在維護台灣的民主與國家安全之上。也就是說，身為民意代表，我們都必須正視台灣處在的複雜地緣環境，以及所面臨的艱困挑戰。

這也是為什麼，今天上午我已經向台北市議會提出辭呈，也向民進黨團辭去黨團幹部工作，即將正式投入國家安全的任務。

我要感謝賴總統的肯定，讓我有機會將過去累積的國際經驗，用於協助國安團隊的工作，對此我義不容辭，也會全力以赴，共同為台灣的國安與外交來打拼。

要離開自己熱愛的工作，承擔另一項責任，這決定並不簡單，而過程中要謝謝的人實在很多：

首先，我要感謝台北市議會的議員同仁，大家共同合作推動市政建設，這將是我在未來崗位上持續秉持的精神，因為如果市政可以不分政黨或顏色，我們對守護國家安全更應該要有共識與共鳴。

我也要特別謝謝市府同仁，從共同將師大路打造成全國模範道路、完成全國首版道路設計手冊，到接下來將開工的大安路、安居街、延吉廢鐵道改造及許多其他建設，大家的專業與熱心，持續造福所有台北市民。

但最重要的，我要誠摯感謝持續陪伴我、栽培我的大家。我們後援會前輩一路來支持一位沒有家庭背景的青年參政，還有大安文山區的市民，讓我有機會實現理想，如今完成超過40項具體成績。

即便離開議會，我們的服務都不會中斷。我的文山服務處及選區主任都會繼續留在崗位上，也謝謝顏若芳、林延鳳兩位好戰友同意承接未來我們服務處的選服案及政策推動。

我也很高興我辦公室執行長劉品妡將投入選區服務，她擁有國外藝術與文化管理的高學歷，過去曾在立法院工作。年初加入我團隊後，走遍大安文山區，也已經接受我的鼓勵，傳承服務的棒子，將全力爭取選區的市民支持。

能在台北市議會工作，這是我一生的極大榮幸，感謝市民給我服務的機會。接下來，我會更加努力，與執政團隊共同守護國家安全，拓展台灣與國際夥伴的合作，這也將是未來最重要的責任與工作。

