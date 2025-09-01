立法院新會期今報到 郭國文再搶頭香：要比在野更認真

大罷免失利後，立法院新會期今起報到，民進黨立委郭國文再度搶下頭香，第二名則是國民黨立委林沛祥連莊。郭國文表示，他只是依照平常委員會的時間報到，「一個不小心又搶下頭香」，作為執政黨立委，必須更認真、更努力，拿到更好的成績。

立法院今明兩天在群賢樓辦理第11屆第4會期立委報到，再度奪得頭香的郭國文指出，有點意外能再搶到頭香，但他是按過去抵達委員會的時間，沒有特別提早。他說，民進黨雖然是執政黨，在立法院卻是在野，民進黨應秉持在野精神面對執政困境，要更認真，所以用這樣的心情來立法院報到。

至於新會期是否有意擔任民進黨團幹部，郭國文說，他在黨團已擔任過4個會期的幹部，包括副幹事長、副書記長；他認為黨團運作相當關鍵，但近期未參與的主因，是因為自己兼任地方黨部主委，因此時間配置上盡可能以立委時間為主，不要過度排擠。

