影／新會期報到搶頭香 郭國文：面對執政困境要比在野黨認真
立法院第11屆第4會期立委今天開始報到，民進黨立委郭國文搶得頭香第一位排隊報到，國民黨立委林沛祥緊接在後。郭國文表示，民進黨在立法院是在野黨，必須秉持在野精神，面對執政困境，因此必須要比在野黨認真。
郭國文表示，他是按照平常參加委員會的時間來立法院，沒有特別提早，民進黨雖然是執政黨，但是在立法院卻是在野黨，必須秉持在野精神，面對執政困境，因此必須要比在野黨認真，所以今天搶到頭香也是用這樣的心情來報到。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言