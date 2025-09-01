影／新會期報到搶頭香 郭國文：面對執政困境要比在野黨認真

立法院第11屆第4會期立委今天開始報到，民進黨立委郭國文搶得頭香第一位排隊報到，國民黨立委林沛祥緊接在後。郭國文表示，民進黨在立法院是在野黨，必須秉持在野精神，面對執政困境，因此必須要比在野黨認真。

郭國文表示，他是按照平常參加委員會的時間來立法院，沒有特別提早，民進黨雖然是執政黨，但是在立法院卻是在野黨，必須秉持在野精神，面對執政困境，因此必須要比在野黨認真，所以今天搶到頭香也是用這樣的心情來報到。 立法院第11屆第4會期立委今天開始報到，民進黨立委郭國文（右二）及國民黨立委林沛祥（左二）等委員一早就來等候進場報到。記者潘俊宏／攝影

