黃國昌：新會期優先推公投法修法 批李進勇忝為民主前輩
立法院新會期今天開始報到，民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨過去浪費太多時間，全黨只剩下大罷免大成功，導致許多民生經濟法案被延宕，包括公民投票法、營養午餐法、外送員權益專法及司法改革相關法案，而對中選會主委李進勇近期對在野黨擬再修公投法的相關發言，黃國昌批評李進勇「忝為民主前輩」、「丟人現眼」。
立法院第11屆第4會期今天開始報到，外界也關注朝野黨團優先法案。黃國昌在完成報到手續後受訪時表示，中選會主委李進勇忝為「民進黨比較早期的民主前輩」，過去推動公投民主想要提升人民投票率，因為公投綁大選就是民進黨長久以來的主張。
黃國昌指出，2018年公民投票法修法，公投重新被鎖回鳥籠，不是因為什麼選務混亂，而是民進黨輸到脫褲子，想要利用國會席次優勢「選輸翻桌」，整部修法直接逕付二讀，30天內就火速完成立法，「當時從來沒有聽到民進黨說『沒有討論沒有民主』，因為對他們來說非常民主。」
黃國昌還說，在野黨想要修法重新將公投放出鳥籠，李進勇又開始找一堆似是而非的理由推託，麻煩先回去複習一下公投民主的歷史，「一個中選會主委當成這樣，丟人現眼。」
有關新會期優先法案，黃國昌則說明，立法院新會期開議前一天，民眾黨團將會舉行記者會，「8位委員全體到場跟社會做完整說明」，雖然立法院剛經過3個月延會，但是民進黨從一開始杯葛院會、從頭鬧到尾浪費太多時間，導致許多民生經濟法案被延宕。
黃國昌細數，包括營養午餐法、外送員權益專法，還有年輕人非常在乎的國內移轉投票法制、司法改革相關法案等，都是因為民進黨團癱瘓院會、浪費太多寶貴時間，幾個月下來只剩下大罷免大成功，「現在大罷免結束了，看不到大成功，大概只有看到大烙賽」，希望民進黨能夠藉此記取教訓，不要再浪費寶貴的立法院會時間。
針對立法院開議日期，黃國昌則表示，經過3個月的延會，未來議程上的安排，尊重兩大黨的意見，「民眾黨隨時準備好，就看什麼時候開議。」
