聽新聞
0:00 / 0:00
美上訴法院裁定川普關稅違法 鄭麗君：持續爭取更好稅率
美國聯邦上訴法院日前裁定總統川普的對等關稅等大部分關稅政策違法。行政院副院長鄭麗君今天指出，談判團隊密切關注美方動態，依照上訴法院判決與頒布命令來看，目前美國政府仍可對各國來課徵對等關稅，台灣談判團隊將持續為產業爭取更好且合理的稅率，並密切關注後續發展。
美國國際貿易法院5月已裁定，川普4月宣布的對等關稅，和2月針對中國大陸、加拿大和墨西哥的關稅，逾越總統權限。川普政府對此上訴後，聯邦巡迴上訴法院以7：4支持原裁定，但給予寬限期，讓這些關稅可維持到10月14日，以便川普政府上訴至最高法院。
針對美國聯邦上訴法院裁定後的關稅談判新情勢，鄭麗君今天出席「行政院卸新任秘書長交接典禮」提及，談判團隊會密切關注美方動態，但美國對等關稅是否會改變，仍需視美國政府及最高法院如何決定，依照美國聯邦巡迴上訴法院此次判決，以及另外頒布的命令來看，目前美國政府仍可對各國來課徵對等關稅。
鄭麗君說，所以台灣談判團隊的目標，就是繼續產業爭取更好更合理的稅率，並密切關注後續發展。
