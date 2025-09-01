新任政院秘書長張惇涵允扮演「控球後衛」 精準傳球到有利得分位置

總統府副秘書長張惇涵今天接任行政院秘書長，他致詞時提出未來三大重點工作目標，並允諾會做好「控球後衛」角色，貫徹卓揆「總教練」的戰略目標，不僅會讓區域聯防迅速補位，也會讓轉換快攻推進有序，無論擋切或傳切，都會將球快速精準傳向團隊有利得分的位置，也希望未來部會首長能夠「All In」，站在第一線論述政策，直接與社會溝通。

行政院今天舉行秘書長交接典禮，由行政院副院長鄭麗君監交，再由今天接任經濟部長的龔明鑫，交接印信給張惇涵。

鄭麗君致詞指出，秘書長是行政院運作中樞，須協調跨部會政策與法案，龔明鑫作為卓揆的「明星王牌」，兼任行政院經發展委員會經執行秘書，推出多項財經政策；張惇涵年輕且資歷豐富，更身兼總統府三大委員會副執行秘書，是「跨領域政策控」，能落實推動各項政策，帶來改革新氣息。

龔明鑫接著以「畢業生」身分感性發言，他回憶過去6年到政院共事的過程，並談及新政府上任至今預算被大砍，眾人共同度過難關，如今要畢業多少有點感傷；原未安排公開行程的行政院長卓揆，此時突然驚喜現身，送上寫有「經濟優先，任重道遠」的小禮，並送上暖心抱抱，表示祝福。

張惇涵致詞時說，自己將落實賴總統、卓揆交付任務，包括解決人民問題、推動有感施政、加強溝通執行，他也趁周末提前與鄭麗君討論關稅情勢，並致電內閣部會首長盤點五項急需解決的問題、即將推動的政策及施政亮點，希望首長們能「ALL IＮ」，站在第一線論述政策，直接與社會溝通。

「我會做好祕書長這個控球後衛的角色，貫徹執行院長、總教練的戰略目標。」張說，不只會讓區域聯防迅速補位，也會讓轉換快攻推進有序，無論是擋切或傳切，他都會將球快速精準傳向團隊有利得分的位置，因為只有台灣勝利，才是真正的勝利。

他說，大家都是一個團隊，為了台灣要面對問題、解決問題，傾聽人民心聲、回應人民需求，化被動為主動，穩健推動各項施政，「國家第一，人民優先，效率至上，我們一起打拼」。 今天轉任經濟部長的行政院秘書長龔明鑫感性致詞結束，卓揆驚喜現身送上神秘小禮，並題字「經濟優先，任重道遠」。記者黃婉婷／攝影

