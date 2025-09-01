川普對等關稅遭裁定不合法 鄭麗君：密切關注發展

美國聯邦上訴法院裁定，美國總統川普引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法。行政院副院長鄭麗君今天說，依法院這次判決及另外頒布的命令，美國政府仍可對各國課徵對等關稅，談判團隊目標是繼續爭取更合理稅率，並密切關注後續發展。

美國聯邦上訴法院美國時間8月29日裁定，川普實施的大部分全球關稅措施於法無據，認為川普發動貿易戰所援引的國際緊急經濟權力法，並未授與用行政命令便能課徵關稅的權力，引發全球關注。

鄭麗君今天上午出席「行政院卸新任秘書長交接典禮」時致詞指出，談判團隊會密切關注美方動態，而美國對等關稅是否改變，仍須視美國政府及最高法院如何決定，依照美國聯邦巡迴上訴法院這次判決，以及另外頒布的命令來看，美國政府仍可對各國課徵對等關稅。

鄭麗君說，因此，談判團隊的目標，就是繼續為台灣產業爭取更好、更合理稅率，並密切、持續關注後續發展，談判團隊是跨部會，大家一起共同參與、繼續努力。

