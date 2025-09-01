立院新會期報到 郭國文拔得頭籌

第11屆立法院第4會期今天上午8時開始報到，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，7時未到便已在報到處外等候；隨後是國民黨立委林沛祥、民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委陳永康、林德福、民進黨立委蘇巧慧等人。

上會期法定會期5月31日結束後，立法院兩度通過民眾黨立法院黨團提出的延會案，從6月1日延到8月31日，使得立法院才在8月29日開完上會期最後一次院會，過了2天就迎接新會期，讓報到的氣氛不如以往熱絡。

搶到頭香的郭國文表示，他是按照平時開會登記委員會發言的時間到立法院，沒有特別提早。民進黨雖然執政，但在立法院是在野，面對執政的困境，民進黨要秉持在野的精神，比在野黨更認真。

約在上午7時20分到達立法院的林沛祥說，連續3個會期第2位報到，原因是基隆在6時30分開始就有可能塞車，他認為塞車是讓人困擾的事，因此都會提早出發到立法院。

由於新會期將擔任國民黨團首席副書記長，林沛祥表示，會協助書記長、總召，盡快與黨團凝聚共識，與友黨協調共同提出對中華民國、民生有利的法案。

談到國民黨新會期的優先法案，林沛祥表示，目前有不少人主張包括公投綁大選修法、一般性補助款立法等，但尚未正式召開黨團大會確定未來走向，因此在沒有正式版本草案，現在就去決定哪些是優先法案，會稍微倉促、武斷一點；待召開黨團大會凝聚共識、與友黨協調，再向民眾報告會比較妥當。

被國民黨團視為重要法案的地方制度法，考慮刪除直轄市人口超過250萬人，才能增設第3位副市長的規定，被綠營抨擊是李四川條款。

有意參選新北市長的蘇巧慧說，這段時間以來，真要修法的話，就應該要把條文內容及配套，深思熟慮之後再來修法，才不會導致修法過後，產生許多問題，更不應該因人設事，至於這樣修法，地方制度法確實是重要的，如果不是為了個人，那會更好。

郭國文說，是不是民生法案，社會大眾的內心都有一把尺，像是國民黨立委翁曉玲日前提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，看似民生法案，卻是典型的政治法案，反對綠能，把綠能污名化，更影響一般山友的需求，這種民生議題夾帶政治思維，其實會被看破。

