張惇涵正式上任政院秘書長 提出未來三大重點工作目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院1日舉行秘書長交接典禮，新任秘書長張惇涵在致詞時表示，感謝賴總統及院長卓榮泰的信任，將全力以赴承擔責任。他強調，自己身為「行政團隊的控球後衛」，未來將依照賴總統與卓榮泰的施政方向，扮演好整合與協調角色，確保政策落實。他並提出三大核心任務，包括解決人民問題、推動有感施政以及加強溝通與執行。

張惇涵先指出，今天他只是換了辦公地點，但沒有改變戰術問題，那他昨天也跟副院長鄭麗君交換意見，同時她也賦予他一項工作，就是確保工作的無縫接軌，並加強跟產業的溝通跟社會的溝通，其次，也要感謝新任經濟部長龔明鑫，他們算是師徒關係，之後他們兩個也會持續保持密接溝通，落實經發會的必要工作，並讓受關稅影響的產業協助方案能夠執行順暢，他相信龔明鑫絕對會是「含金量」最高的經濟部長。

對於未來工作重點項目，張惇涵也提出三大工作重點目標，首先是，「解決人民問題」，他指出，政府存在的首要目標就是回應人民需求，因此他上任前即已展開行動，趁週末逐一致電各部會首長，要求提出五項亟需解決的問題，以便及早掌握並加速處理。他強調，所有施政必須以人民福祉為優先。

第二，「推動人民有感施政」，張惇涵說，政策不只是數字與報告，而必須讓民眾切身感受到改變與便利。各部會除了積極推動新政，也應盤點即將落地的政策及亮點，確保成果能真正觸及基層，讓民眾看得見政府的努力。

第三，「加強溝通與加速執行」，張惇涵指出，政策推動過程必須加強與社會直接對話，部會首長應站在第一線，面對面向民眾說明施政理念，減少誤解與落差。他也特別提到，近期因財劃法修正引發中央與地方財政分配爭議，未來將推動更多中央與地方縣市首長的協商，避免「隔空對話」，以真誠討論、群策群力，共同尋找解方。

最後，張惇涵以籃球戰術作比喻，表示自己將確實扮演控球後衛的角色，迅速補位、精準傳球，協助行政團隊「得分」。他強調：「只有台灣的勝利，才是真正的勝利。我們是一個團隊、一個目標，為同一個台灣努力。」

