張惇涵正式上任政院秘書長 提出未來三大重點工作目標
行政院1日舉行秘書長交接典禮，新任秘書長張惇涵在致詞時表示，感謝賴總統及院長卓榮泰的信任，將全力以赴承擔責任。他強調，自己身為「行政團隊的控球後衛」，未來將依照賴總統與卓榮泰的施政方向，扮演好整合與協調角色，確保政策落實。他並提出三大核心任務，包括解決人民問題、推動有感施政以及加強溝通與執行。
張惇涵先指出，今天他只是換了辦公地點，但沒有改變戰術問題，那他昨天也跟副院長鄭麗君交換意見，同時她也賦予他一項工作，就是確保工作的無縫接軌，並加強跟產業的溝通跟社會的溝通，其次，也要感謝新任經濟部長龔明鑫，他們算是師徒關係，之後他們兩個也會持續保持密接溝通，落實經發會的必要工作，並讓受關稅影響的產業協助方案能夠執行順暢，他相信龔明鑫絕對會是「含金量」最高的經濟部長。
對於未來工作重點項目，張惇涵也提出三大工作重點目標，首先是，「解決人民問題」，他指出，政府存在的首要目標就是回應人民需求，因此他上任前即已展開行動，趁週末逐一致電各部會首長，要求提出五項亟需解決的問題，以便及早掌握並加速處理。他強調，所有施政必須以人民福祉為優先。
第二，「推動人民有感施政」，張惇涵說，政策不只是數字與報告，而必須讓民眾切身感受到改變與便利。各部會除了積極推動新政，也應盤點即將落地的政策及亮點，確保成果能真正觸及基層，讓民眾看得見政府的努力。
第三，「加強溝通與加速執行」，張惇涵指出，政策推動過程必須加強與社會直接對話，部會首長應站在第一線，面對面向民眾說明施政理念，減少誤解與落差。他也特別提到，近期因財劃法修正引發中央與地方財政分配爭議，未來將推動更多中央與地方縣市首長的協商，避免「隔空對話」，以真誠討論、群策群力，共同尋找解方。
最後，張惇涵以籃球戰術作比喻，表示自己將確實扮演控球後衛的角色，迅速補位、精準傳球，協助行政團隊「得分」。他強調：「只有台灣的勝利，才是真正的勝利。我們是一個團隊、一個目標，為同一個台灣努力。」
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言