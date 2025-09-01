國安人事改組 總統府宣布趙怡翔、李問任國安會副秘

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔與總統府發言人李問接任國安會副秘書長；原國安會副秘書長徐斯儉及劉得金出任諮詢委員；總統府發言人郭雅慧表示 ，為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，賴清德總統任命4位國安團隊新職。

此外，郭雅慧表示，賴總統任命民進黨民調中心前主任鄭俊昇出任總統府副秘書長，鄭也曾經擔任前總統蔡英文辦公室秘書，專精民意調查，及嫻熟公共政策、政府政務推動；賴總統盼借重鄭俊昇的專業，襄助總統於國政工作推動，更加掌握民意脈動，及理解我國公民及社會之所需，據此推動各項有感施政，以回應人民對於政府之期盼。

總統府指出，徐斯儉曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，學術及實務歷練完整，嫻熟外交、兩岸政治等事務；劉得金曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，經歷豐厚，熟稔國際軍事合作、情報研判與國防戰略分析。郭雅慧說，兩位諮詢委員過去數年襄贊蔡英文及賴總統辦理相關國安事務成果卓著，深獲肯定。

趙怡翔為現任台北市議員，畢業於加拿大約克大學政治系，並於英國倫敦大學伯貝克學院取得國際經濟法碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）兼任研究員。

郭雅慧表示，賴總統盼借重兩位諮詢委員在外交及國防領域豐碩經驗及長才，以及與兩位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安團隊工作量能；賴總統並期勉全體國安團隊成員戮力以赴，持續落實各項國安重點任務。

