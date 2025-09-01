總統府新人事 鄭俊昇出任副秘書長
總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德任命鄭俊昇出任總統府副秘書長，這項人事任命自即日起生效。
總統府透過新聞稿發布新人事，鄭俊昇過去曾擔任民主進步黨中央黨部民調中心主任，及前總統蔡英文辦公室秘書，專精民意調查，及嫻熟公共政策、政府政務推動。
郭雅慧表示，賴總統盼借重鄭俊昇的專業，襄助總統於國政工作推動，更加掌握民意脈動，及理解公民及社會之所需，據此推動各項有感施政，以回應人民對於政府的期盼。
