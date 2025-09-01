總統府新人事 鄭俊昇出任副秘書長

近日再度出現消息指出，我駐美代表俞大㵢有可能離任，由國安會副秘書長徐斯儉出任駐美代表，不過據了解，外交部尚未正式向美方提供人選名單。有知情人士指出，現階段有兩大人選，分別代表國安系統和外交系統，兩大系統角力，背後涉及國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍之間，長期存在的心結……

2025-09-01 10:17