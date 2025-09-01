總統府：趙怡翔、李問接任國安會副秘書長

總統府今天公布國家安全會議新任人事，總統特聘原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務，這項任命將自即日起生效。

總統府今天發布新聞稿，總統府發言人郭雅慧表示，為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，總統賴清德任命4位國安團隊新職。

總統府表示，新任諮詢委員徐斯儉為現任國家安全會議副秘書長，曾任外交部政務次長、台灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，學術及實務歷練完整，嫻熟外交、兩岸政治等事務。

新任諮詢委員劉得金為現任國家安全會議副秘書長，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，經歷豐厚，熟稔國際軍事合作、情報研判與國防戰略分析。

郭雅慧說，兩位諮詢委員過去數年襄贊前總統蔡英文、賴總統辦理相關國安事務成果卓著，深獲肯定。

新任國安會副秘書長趙怡翔為現任台北市議員，畢業於加拿大約克大學政治系，並於英國倫敦大學伯貝克學院取得國際經濟法碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）兼任研究員、駐美國代表處政治組組長等職，並曾於總統府、國家安全會議及外交部歷練服務，長期參與外交及國際政治事務，實務經驗豐富。

新任國安會副秘書長李問為現任總統府發言人，畢業於台灣大學人類學系，並赴美國芝加哥大學取得社會科學碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、民進黨連江縣黨部主委、中央黨部發言人、中國事務部副主任，並曾任職於國家安全會議及遠景基金會，長年關注安全戰略及國際溝通等事務。

郭雅慧表示，賴總統盼借重2位諮詢委員在外交及國防領域豐碩經驗及長才，以及與2位專業背景與創新思維的年輕人才，共同厚植國安團隊工作量能。總統並期勉全體國安團隊成員戮力以赴，持續落實各項國安重點任務。

