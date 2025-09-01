民眾黨「走讀」與警釀衝突...綠諷連震怒都懶？ 蔣萬安今仍閉口不談

民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國疑率群眾衝撞拒馬、和警方推擠，甚至出現勒脖爭議，造成8名警員受傷。綠議員痛批，身為市長蔣萬安至今仍未表明態度譴責，呼籲應公開譴責維護警察同仁尊嚴。不過蔣今早出席開學日活動仍未多談。

民眾黨周六舉行「司法改革、公民走讀」活動，與警方爆發衝突，黃國昌更遭指控，勒住市警局督察組長脖子，僅管黃澄清僅是將手搭在警方肩上，甚至反嗆「什麼時候有看到勒脖子還會笑？」不過警察局長李西河親上火線表示，影片是偽造，將依法偵辦，而面對黃召群眾非法集會，造成員警受傷及破壞阻材，將報請北檢檢察官指揮偵辦。

蔣萬安日前受訪僅表示，有致電警察局長關心受傷警察同仁及現場民眾中暑狀況，天氣非常炎熱，要體恤辛苦警察同仁執勤辛勞，並注意自己安全。民進黨議員簡舒培不滿痛批，曾宣稱看到不公不義就會變超級賽亞人的蔣萬安，面對警察同仁遭民眾黨聚眾衝撞，被勒脖、被踩踏、蓄意推擠，導致8名警察受傷，「竟連國民黨首長慣用震怒都懶？」

簡舒培說，整起事件是民眾黨違法集會在先、刻意衝撞警察在後，警察同仁出勤，是為了守護一個民主國家的法律、維護自由社會的秩序，作為首都市長，蔣應譴責民眾黨違法集會，維護警察尊嚴。

蔣萬安在今天開學日，在校門口迎接學生，面對媒體堵訪是否譴責等議題，不願多談，與學生互動完後，隨即進入校園。

