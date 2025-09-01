蔣萬安槓中央刪學校電費 李四川曝補助申請制最大問題

教育部自115年度起，將不再全額補助各級公私立學校電費，北市長蔣萬安上周抨擊中央藉此砍縣市一般補助款。北市副市長李四川說，除學校電費，還包括路燈、汙水處理廠等北市府也將多好幾億經費須自己負擔。

甚至李四川點出一大問題，就是中央將一般補助款要改為申請制，他舉租金補貼為例，過去中央會告訴北市府會補助多少，地方政府就可以知道自己要編列多少錢，不過現在改為申請制，會造成地方很大困擾，因地方不知道中央到底要核定多少補助，根本不知道要編列多少錢？中央要用申請制，會造成地方政府編列預算，有很大困擾。

李四川接受媒體人黃暐瀚網路節目專訪時說，中央撥給地方有三種錢，一是財劃法的統籌分配款、一是一般補助款、一是計畫性補助款如興建捷運等，或許有人會覺得新財劃法多了北市多416億元，補助款應該自己出，但中央把一般補助款、計畫補助款砍掉，等同新財劃法多給的還是歸零，照理原來的一般及計畫補助款不能少於過去給的補助。

李四川說，蔣萬安市長還只有講學校電費補助被取消，但其實不僅這個，還包括路燈、衛工處的汙水處理廠也取消補助，那個都讓市府負擔多了好幾億元出來。

