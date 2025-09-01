聽新聞
蔣萬安不再甲你攬緊緊？ 李四川笑稱蔣已第2個人騙我了
北市副市長李四川日前說，若明年新北市長需要他承擔，不排斥參選。對於市長蔣萬安是否已不唱「甲你攬緊緊」？李開玩笑說，當年他只答應幫蔣一年，結果一年到了又說幫半年，「這已經是第二個人騙我了」。
李四川接受黃暐瀚網路節目下班瀚你聊專訪，31日晚間播出，李四川說，他從來沒有想說會去選舉，當年立法院長韓國瑜任高雄市長時，當時韓市長要他幫忙半年；蔣萬安當時一開始則是答應幫忙一年，現在已經多做一年多了，李說，他都鼓勵蔣市長組年輕團隊去做事。
對這兩年多什麼市政最有感？李四川首舉大巨蛋啟用，他說，回來台北市這2年多最欣慰的是大巨蛋啟用，不僅打棒球、12強還拿到冠軍；另外，還有捷運環狀線六區段標都標出去；東環段已經核定；還有路平人本交通等。
另外財務部分，李四川說，現在台北市政府每年都還100億元，當年前市長柯文哲自豪8年還570億元，現在市府4年就還400億元，這些就是這兩年多來的成就感。
