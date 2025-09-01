快訊

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

蔣萬安不再甲你攬緊緊？ 李四川笑稱蔣已第2個人騙我了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(左)、副市長李四川(右)。本報資料照片
台北市長蔣萬安(左)、副市長李四川(右)。本報資料照片

北市副市長李四川日前說，若明年新北市長需要他承擔，不排斥參選。對於市長蔣萬安是否已不唱「甲你攬緊緊」？李開玩笑說，當年他只答應幫蔣一年，結果一年到了又說幫半年，「這已經是第二個人騙我了」。

李四川接受黃暐瀚網路節目下班瀚你聊專訪，31日晚間播出，李四川說，他從來沒有想說會去選舉，當年立法院長韓國瑜任高雄市長時，當時韓市長要他幫忙半年；蔣萬安當時一開始則是答應幫忙一年，現在已經多做一年多了，李說，他都鼓勵蔣市長組年輕團隊去做事。

對這兩年多什麼市政最有感？李四川首舉大巨蛋啟用，他說，回來台北市這2年多最欣慰的是大巨蛋啟用，不僅打棒球、12強還拿到冠軍；另外，還有捷運環狀線六區段標都標出去；東環段已經核定；還有路平人本交通等。

另外財務部分，李四川說，現在台北市政府每年都還100億元，當年前市長柯文哲自豪8年還570億元，現在市府4年就還400億元，這些就是這兩年多來的成就感。

何時決定選新北？李四川舉這2人例：明年3、5月都來得及

漢堡嘉年華 蔣萬安親手體驗漢堡製作

名嘴爆拆圓環、機器狗廠商代表同一人？ 北市府嚴正駁斥

民眾黨司法「走讀」活動8警受傷 蔣萬安說話了

民眾黨「走讀」與警釀衝突...綠諷連震怒都懶？ 蔣萬安今仍閉口不談

民眾黨日前舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國疑率群眾衝撞拒馬、和警方推擠，甚至出現勒脖爭議，造成8名警員受傷。綠議...

蔣萬安槓中央刪學校電費 李四川曝補助申請制最大問題

教育部自115年度起，將不再全額補助各級公私立學校電費，北市長蔣萬安上周抨擊中央藉此砍縣市一般補助款。北市副市長李四川說...

何時決定選新北？李四川舉這2人例：明年3、5月都來得及

台北市副市長李四川日前鬆口，若明年需要他承擔，不排斥參選新北市長。李四川接受專訪被問及是否明年農曆年後就必須決定？李四川...

【總編開箱】從中美印關係變化到民進黨宮鬥劇 一再重演歷史何其諷刺

歷史總有許多偶然造成的驚奇與不斷重複上演的情節，中外皆然。美國總統川普啟動關稅戰後，意外促成印度與中國大陸關係的改善，前幾年，誰能想到印度總理莫迪、俄國總統普亭竟會同一天齊聚北京與中共國家主席習近平會面。正如民進黨在大罷免大失敗後，黨內檢討萬年總召柯建銘的聲浪不小，賴系子弟兵發動連署逼他下台之際，卻有民進黨內大老姚嘉文出面為柯發聲，過去國民黨內的大老文化、宮鬥戲碼，如今在民進黨內也上演。

林佳龍訪菲後 陸發布領事留學警示

外交部長林佳龍上周訪菲律賓後，大陸外交部八月廿九日回應批判此事，譴責菲方「縱容」後，大陸外交部和教育部隨即於八月卅日，分...

