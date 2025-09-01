何時決定選新北? 李四川舉這2人例：明年3、5月都來得及

台北市副市長李四川日前鬆口，若明年需要他承擔，不排斥參選新北市長。李四川接受專訪被問及是否明年農曆年後就必須決定？李四川舉朱立倫、侯友宜選新北市長為例，說明年3月、5月都還來得及。

李四川接受媒體人黃暐瀚網路節目專訪，31日晚間播出，對於明年何時決定要不要參選？李四川說，黨主席朱立倫當年選新北市長時，是5月才離開行政院副院長；侯友宜3月才離開去選舉。尤其這裡面變數很多，包括黨主席選舉、藍白合等，「讓我感覺最恰當的時間，該做什麼樣的事，就做怎麼樣的事。」

李四川說，距離明年選舉還有一年多，目前檯面上表態有意爭取的這幾位年輕人都相當優秀，現在還有一年多可以努力，說不定他們努力完更強，就讓他們去承擔。

李也提到，如明年確定要去選舉，他覺得也沒有必要很早去跑攤，甚至如果他要選舉，公館圓環就絕對去把它放著，減少事故爭議大家看不到，不過交通堵塞絕對看得到就會罵你，但施政就是本於良心，這麼多事故不能這樣放著。

李四川也透露這次為何會說不排斥，是因這次民眾黨主席黃國昌表態選新北後，新北有很多國民黨議員，包括地方支持者有一點緊張，因雖說是藍白合，但如果母雞是民眾黨，小雞會有一些緊張，所以要李四川「一定要表明更清楚一點」，儘管他不知道「清楚」是什麼，但他當過黨秘書長，也勸過人家選舉，所以理解，才會說如果明年非他不可，要他承擔絕對不排斥。

提到新北市29個行政區，幅員廣大，李四川說，他在新北每一區都有故事，因過去每一區都有他走過的施政，例如看到這座橋、看到捷運，如上次幫羅明才反罷輔選，看到羅明才扇子上列的政績，才說那上面列的政績9成他有參與可以見證。

他也舉安坑一號等為例，當年他遷了400個墳墓，裡面還有老國代的墓，當時市長王美月就要他不要從大門出去，要從後門走因為會被打，但開完會人家還是可以接受我；另外蓋土城醫院遷了2000個墳墓，看到現在醫院蓋起來照顧土城民眾，這才是真正當副市長的價值。

被問民調最高自己怎麼解讀？李四川說，新北確實很大，1032個里長比台北市多相當多，有漁港、農會等同是台灣的縮影，他不敢講每個里長都認識，但當時每一區里長、聯誼會只要有問題，他都一一處理、沒有分藍綠。現在就有新里長跑來謝謝他，原來爸爸是老里長，過世後轉給兒子繼續服務，爸爸先前還要兒子來謝謝他，這感覺就是這樣。

李四川說，至於目前民調最高，他不曉得，也不曉得新北市民怎麼看待他，但就是遇到有問題的他都會幫忙解決，並稱自己口才絕對不行，「絕對是擅於拿鐵鎚，不擅於拿麥克風。」

