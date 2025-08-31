立院預算會期 藍：不再統刪預算重蹈覆轍

立法院本會期為預算會期，在野黨去年刪減預算惹議，增添綠營發動大罷免柴火，藍白兩黨也將調整手段，目前確定不再採取統刪手段，而是回歸各自委員會嚴格監督。

國民黨守住大罷免後，比起今年初總預算案處理過程，對於綠營可能操作的預算刪減項目，藍營反應更加快速。針對各種刪減提案理由，國民黨新媒體部也會跟進製作懶人包與圖卡，一旦綠營發動攻擊，可隨時反制。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨籍立委已經摩拳擦掌，將會嚴格審查；經過民進黨的胡搞瞎搞，這次不會再有統刪，也會做好相關論述，避免再被造謠攻擊。

