立院新會期 藍擬推李四川條款 綠有柯總召風暴待解

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。資料照，記者胡經周／攝影
大罷免結束後，朝野關係將進入新局面，立法院新會期今天起辦理報到。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌皆續任，藍白合作陣型不變；民進黨團幹部改組風波持續，黨內氣氛詭譎，各派系動員立委連署，「永遠的總召」柯建銘能否保住總召一職，預估開議當周的黨團大會才有結果。

立院新會期，朝野黨團幹部各有調整。國民黨團原首席副書記長羅智強升任書記長；首席副書記長由副書記長林沛祥出任。國民黨團優先法案包括「地方制度法」修法、軍公教年金改革、公投綁大選、一般性補助款立法等。

民眾黨團部分，除黃國昌續任總召，副總召、幹事長等相關職位有待黨團成員推舉，優先法案除了公投綁大選，還有刑事訴訟法、住宅法及媒體議價法等。

對於藍白的優先法案，民進黨立委林俊憲質疑高度政治、為選舉思考，包括國民黨團要修地制法「李四川條款」，明定直轄縣市首長皆設三位副市長；民眾黨要恢復公投綁大選，難道國民黨忘記當年的慘痛教訓？他認為民進黨團應優先推出民生法案，因應關稅衝擊、民眾貸款困難等。

至於民進黨團茶壺風暴，據了解，黨內最大派系新潮流已下令所屬立委簽署黨團幹部改組連署書，正國會、湧言會也私下動員，加上其他派系，傳出已有三分之二的黨籍立委完成簽署，未來發展仍待各派系與黨團協商，民進黨人士認為十六日或十九日的黨團大會上，情況將會明朗。

對於柯建銘成為綠營內究責對象，總統府資政姚嘉文前天緩頰稱「全黨都有責任」。但民進黨前立委林濁水反問，那到底是誰的責任？「乾脆說台灣民眾的責任好了，因為他們多數反對讓民進黨國會過半，所以要負起全部的責任」。

