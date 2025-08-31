立院新會期 政院：經濟民生弱勢與青年列優先法案
立法院明天迎來新會期，針對行政院在新會期對優先法案的規劃，行政院發言人李慧芝今天說，日前總統賴清德已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在經濟優先、民生優先、弱勢優先以及青年優先，已有9項草案送請立法院審查，至於其他優先法案尚待檢視盤點。
李慧芝今天表示，行政院已向立法院提出的法案，都是行政院認為亟待優先處理的法案，包括憲法法庭判決提案修正的「原住民族工作權保障法部分條文修正草案」、「平埔原住民族群身分法草案」、「全民健康保險資料管理條例草案」以及「個人資料保護法部分條文修正草案」。
李慧芝說，日前總統賴清德已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在經濟優先、民生優先、弱勢優先以及青年優先，行政院已提交「青年基本法草案」、「兒童托育服務法草案」、「人工智慧基本法草案」、「企業併購法第44條之2、第52條之1、第54條修正草案」、「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等送請立法院審查。
李慧芝指出，至於其他優先法案，尚待新任行政院副秘書長阮昭雄再檢視盤點，並和立院黨團溝通。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言