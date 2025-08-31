立院新會期 政院：經濟民生弱勢與青年列優先法案

快訊

中央社／ 台北31日電
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
立法院明天迎來新會期，針對行政院在新會期對優先法案的規劃，行政院發言人李慧芝今天說，日前總統賴清德已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在經濟優先、民生優先、弱勢優先以及青年優先，已有9項草案送請立法院審查，至於其他優先法案尚待檢視盤點。

李慧芝今天表示，行政院已向立法院提出的法案，都是行政院認為亟待優先處理的法案，包括憲法法庭判決提案修正的「原住民族工作權保障法部分條文修正草案」、「平埔原住民族群身分法草案」、「全民健康保險資料管理條例草案」以及「個人資料保護法部分條文修正草案」。

李慧芝說，日前總統賴清德已指示，政府未來會調整施政順序，將重心放在經濟優先、民生優先、弱勢優先以及青年優先，行政院已提交「青年基本法草案」、「兒童托育服務法草案」、「人工智慧基本法草案」、「企業併購法第44條之2、第52條之1、第54條修正草案」、「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等送請立法院審查。

李慧芝指出，至於其他優先法案，尚待新任行政院副秘書長阮昭雄再檢視盤點，並和立院黨團溝通。

