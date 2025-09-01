林佳龍訪菲後 陸發布領事留學警示

外交部長林佳龍上周訪菲律賓後，大陸外交部八月廿九日回應批判此事，譴責菲方「縱容」後，大陸外交部和教育部隨即於八月卅日，分別對菲發布領事和留學警示，提醒大陸公民加強防範。北京對菲方接連動作，似針對林佳龍訪菲後的反制。

大陸駐菲大使館八月卅日發布，近段時間，菲律賓社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。大陸外交部和駐菲使領館提醒在菲同胞密切關注當地治安形勢，提高安全意識，加強自我防護，避免前往治安混亂地區，確保人身和財產安全。大陸外交部並建議擬赴菲中國公民做好安全風險評估，謹慎規畫出行安排。

同日，大陸教育部也針對菲律賓發布留學預警指出，近期菲律賓針對中國公民的惡性案件持續多發，菲治安形勢和留學環境不佳。再次提醒近期擬赴菲留學人員進一步加強風險評估，切實增強防範意識，謹慎規畫留學安排。

中菲除南海衝突及民間社會關係緊張外，近期也因涉台事件引起爭端。上周傳出林佳龍率台灣經貿考察團訪問菲律賓，大陸外交部於八月廿九日發布新聞稿，譴責菲律賓「縱容」林佳龍以基金會負責人身分「竄訪」，為台獨分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。大陸外交部的聲明也間接證實林確實到訪菲國。

