立法院新會期明報到！藍白多項法案將合作 朝野勢必有新一波交鋒

中央社／ 台北31日電
圖為立法院會今年1月挑燈夜戰，處理今年度中央政府總預算案。本報資料照片

立法院新會期明天報到，國民黨立法院黨團面對新會期，預計將推動地方制度法修法、軍公教年改、公投併大選，跟一般性補助款立法；民眾黨團日前宣布要推動公投併大選的相關修法，國民黨也表示支持，藍白可望再合作。

立法院第11屆第3會期、為史上最長會期，甫於8月29日結束，接著新會期9月1日開始報到。由於新會期屬於預算會期，朝野勢必將有新一波交鋒。

儘管新會期是預算會期，國民黨團仍預計推動多項優先法案，包括地方制度法修法、軍公教年改、公投併大選，跟一般性補助款立法。新會期黨團首席副書記長林沛祥今天說，這些法案黨團內部都有人有意提出，但目前都還未討論，甚至連草案都還沒擬，因此皆尚未定案，都需經過黨團大會討論。

林沛祥表示，不管是公投綁大選還是軍公教年改，一定會跟民眾黨團作徹底的溝通協調，互相理解後，再推出各自的版本或整合的版本。

新會期國民黨團書記長羅智強今天透過臉書強調，新會期將主張立即停砍年金所得替代率，他已擔任新會期黨團書記長，這是他的優先法案，要替軍公教追回公道，還尊嚴。

至於民眾黨主席黃國昌日前也宣示，將在立法院推動公民投票法修正，公投綁大選、打破鳥籠公投，國民黨立委王鴻薇曾回應，未來如何讓公投能真正反映全體民意，而不再被政治性操作是重點，國民黨會支持公投綁大選的相關提案。

