蕭副總統感謝民團熱心公益 做社會安定進步力量

中央社／ 台北31日電
副總統蕭美琴31日晚間出席「高雄市寶珠溝文化藝術發展協會114年度會員大會暨餐會」。圖／總統府提供（中央社）
副總統蕭美琴今天出席「高雄市寶珠溝文化藝術發展協會114年度會員大會暨餐會」，感謝協會長期熱心公益，她期盼大家持續做為社會安定和進步的力量，為台灣帶來陽光與溫暖。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統晚間出席「高雄市寶珠溝文化藝術發展協會114年度會員大會暨餐會」。

副總統致詞表示，寶珠溝文化藝術發展協會是一個充滿陽光及溫暖的團隊，總是在社會需要時伸出援手，做社會安定與進步的力量。

蕭副總統提到，總統賴清德承蒙大家的支持，與行政團隊共同努力，重新檢視並擴大照顧國人的每個環節和政策，盼讓國人從出生到終老能獲得更好的照顧。像是推動「0-6歲國家一起養」政策，擴大育兒補助，並推動高中職免學費、私立大專校院學雜費補助等政策。

副總統同時指出，針對學生畢業之後，賴總統也提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，希望讓年輕人有機會與國際接軌、實現自己的夢想。此外，政府也持續協助百工百業導入AI技術，以及推動「長照3.0」政策，擴大長照的照顧範圍等，持續推動、擴大許多政策。

她提到，雖然政府已推動許多重要政策，但政府並非無所不在，在亮眼的經濟發展數字背後，仍有一些角落的民眾沒有被完全照顧到。因此，要特別感謝像寶珠溝文化藝術發展協會等關懷公益的民間團體，不論是發生大型的天災或挑戰，總是在國人需要時伸出援手，協助急難救助、物資發放，甚至與政府一起合作打擊詐騙等。

副總統感謝寶珠溝文化藝術發展協會持續做社會安定與進步的力量，政府也會加油，讓陽光和溫暖的力量在台灣持續擴大。

公益 長照 團隊 蕭美琴 高雄市

