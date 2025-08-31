快訊

禮讓白營？謝典林喊話藍白合：對比式全民調共推縣市長候選人

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林今天發文指出，藍營要有禮讓白營參選的心理準備，為2028的勝選預做準備。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，臉書連續幾天都持續談及「藍白合」，謝典林今天發文指出，藍營要有禮讓白營參選的心理準備，為2028的勝選預做準備；若他當選國民黨主席，會跟民眾黨主席黃國昌密切合作，透過「藍白合」推動修憲。

謝典林表示，他日前以「保護盧秀燕，讓她平安下莊」為訴求，宣布參選下一屆國民黨主席以來，社會各界給他很多批評指教，有支持鼓勵的，希望我勇敢承擔；也有冷嘲熱諷的，認為我來亂的；「但我是認真的！」

謝典林指出，「藍白合」已是「捍衛台灣民主，制衡民進黨政府」的唯一武器，為了強化團結，現在雙方就要建立處理2026年地方選舉的對話管道和溝通平台，以公平、公正、公開的方式來處理縣市長提名，最理想的作法，就是以對比式的全民調方式，由「藍白共推」縣市長候選人。但現實的情況是藍大白小，為了深化合作，藍營要有禮讓白營參選的心理準備，為2028的勝選預做準備。

謝典林也說，如果當選國民黨主席，會跟民眾黨主席黃國昌密切合作，透過「藍白合」推動修憲，將台灣憲政制度改為「議會內閣制」加上「德國式的單一選區兩票制」，改革「總統選舉，贏者全拿，輸者全失；國會席次，沒有票票等值，沒有反應民意比例」的陳年積弊，幫助台灣健康發展。

