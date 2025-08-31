郝龍斌參選國民黨主席？ 游淑慧曝本人最新回應

國民黨主席改選，呼聲最高的台中市長盧秀燕已婉拒參選，近期也傳有人勸進北市前市長郝龍斌參選，國民黨北市議員游淑慧在政論節目透露，她問郝龍斌要不要選？郝說還沒有做決定。

游淑慧說，她個人從上次到這一次立場都一樣，她看過黨內選舉「真的是殺到刀刀見骨」，自己人砍自己人，很傷感情，她覺得沒有必要就不用，不贊成郝龍斌選黨主席的原因純粹是覺得郝龍斌不要再受傷。不過她前一天「拎了兩碗小乾麵」去問郝龍斌到底要不要選？郝說他還沒有做決定。

國民黨主席朱立倫已經表態將交棒黨主席，盧秀燕婉拒參選後，傳出挺朱派、挺盧派都要推代理人參選，其中傳出挺盧派勸進郝龍斌參選。

游淑慧說，她認為新任黨主席要能做到3件事：第一：要有能力造王造后，要放下自己，知道自己是扮演造王者或造后者的角色；第二是沒有私心，最好是沒有其他政治追求；第三：誰有能力對付牛鬼蛇神，這個牛鬼蛇神不只是民進黨，尤其黨內的人這麼多，尤其明年地方選舉，勢必面臨藍白合，有一些地方可能要讓或合作，如果國民黨有人要脫黨參選，新任黨主席有沒有能力壓制。

游淑慧坦言，大家都非常憂慮，覺得2028年一定要拿回執政權，這是對人民好的事情，很多人勸進郝龍斌選黨主席。她之所以不贊成郝龍斌去選黨主席原因，純粹是覺得郝不要再受傷，因過去2次參選黨內互砍都讓他受傷很重，互砍還不能罵回去，永遠都是被砍的角色。

商品推薦