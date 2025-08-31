參選國民黨主席提三個堅持 張雅屏：若條件成熟會去領表

國民黨主席今年改選，中常會日前通過，將黨主席參選領表與登記延後兩周至9月15日至19日。有意參選黨主席的國民黨前副秘書長張雅屏表示，若擔任黨主席會有三個堅持，一是堅持一中憲法；二是建構能打選戰的黨組織；三是堅持輔選角色，為黨的候選人打造無後顧之憂的戰場。

張雅屏說，他有30多年的黨籍，是繳了一萬元的終身黨員。是中央評議委員，擔任過青年部副主任、青年團籌備小組執祕，歷練多次除文宣之外各類選舉任務，在屏東當過主委，在中央當過組發會主委，代理過秘書長。

張雅屏說，他曾輔選過馬英九市長、主席以及總統，也輔選過郝龍斌與2016洪秀柱與朱立倫的總統選舉，深知國民黨的戰力所在。也曾因黨部主委任內文宣案，被民進黨以政治介入司法的方式，以誹謗為由將黨部製作的攻擊性文宣，判定身為地方黨部主委的我羈押以及入監服刑2年10個月。

因此，他對在野黨人士受到政治羈押非常不能接受，想透過參選黨主席改變這惡劣與破壞社會信任的作為。他的條件不如有聲量的立委羅智強與前立委鄭麗文，財力不如前彰化縣長卓伯源、議長謝典林，學識不如孫文學校總校長張亞中，討論參選黨主席的時間更不如中常委孫健萍。未來勢必還有幾位，受各方期待出來的同志。

張雅屏說，但他若是中國國民黨的黨主席，將堅持一中憲法，是中華民國政府到台灣，絕非中華民國是台灣：台灣（Taiwan）是地名，中國（China）是我們的國家，我們的政府叫做中華民國。用中華民國憲法的立場，面對大陸與其他國家，更是面對其他政黨與民眾的基本態度。

其次，他會堅持破除虛胖與形式主義，建構能打選戰的黨組織。政黨的資源是黨員，政黨的力量在信仰。讓每位黨員都能真正被聯繫上，讓每位幹部都能發揮能力且被照顧，絕不能再讓任何同志為推動黨的政治任務受到司法壓迫。要將政治人物的社群組織化，要將原有的組織系統社群化，要讓財務系統選戰化，成為真正的選戰機器。

第三，張雅屏說，他會堅持輔選角色，為黨的候選人打造無後顧之憂的戰場。黨務人員不得參選，以科學理性團結在野黨，以推出最佳候選人。捍衛同志清白，絕不輕言切割任何一位夥伴。讓黨是情感和理念的結合，黨內是家人關係，對選民則是能治病救命的醫病關係。

張雅屏說，政治理念上，他受到前主席洪秀柱的指導，高度認同其推動兩岸和平政綱的方向。從政態度上，他接受前總統馬英九多年的薰陶，清廉自守絕不妥協。與地方關係上，與議會以及縣市政府團隊，更是夥伴關係。

張雅屏說，若條件成熟，他會去領表登記，參選國民黨主席。這條件並不容易，因為這次一千萬元的保證金，必須確保有一千萬現金，而非過去2017年與2021年時，可以用商業本票即可。

