快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

卓榮泰：海外圓夢計畫等6大禮包 讓青年勇敢追夢

中央社／ 台北31日電

行政院長卓榮泰今天表示，適逢9月開學月，政府為了給學生們更多支持與陪伴，已推出學費減免、住宿補貼、校舍改善及「青年百億海外圓夢基金計畫」等6大禮包；投資青年就是投資國家未來，政府要讓學生勇敢追夢。

卓榮泰透過社群網站臉書（Facebook）表示，9月開學月，許多青年正要進入求學階段新篇章，政府為了給學生們在灌溉夢想路上，能有更多支持與陪伴，近年已推出包括學費減免、住宿補貼、校舍改善、獎助學金、穩定師資、海外圓夢等6大方案禮包，有效減輕學生經濟負擔並提升校園生活品質。

卓榮泰舉例，民國113年大專住宿補貼就有近45萬人次受惠，另補助54棟宿舍改建或新建，已有15棟完工。

卓榮泰說，有關師資培育支持方案，政府已調升師資公費生待遇並提高實習獎助金，給師資培育生更多支持，讓師資培育系統更穩定。

卓榮泰指出，引起青年熱烈討論的「青年百億海外圓夢基金計畫」，目前提供超過1370個名額，第一梯次已有超過660人完成海外圓夢計畫；教育部也陸續規劃包括五大信賴產業等許多項目的出國獎助學金，幫助青年拓展國際視野，擴大台灣青年國際能見度與競爭力。

卓榮泰說，投資青年就是投資國家未來，政府會持續做青年最堅實後盾，支持青年在每個階段學習與成長，從校園開始，讓學生安心就學、銜接未來、勇敢追夢。

青年 住宿 卓榮泰

延伸閱讀

柯建銘「遭逼宮」為何還底氣十足？ 專家分析：賴清德民調低迷才是根本

統籌分配款居六都之末 台南財長坦言「很難過」：對市民不公平

新版財劃法計算有誤差卓榮泰願探討 蔣萬安：希望先做到這件事

嘉義縣961公頃溫室毀損 農民苦等工班修復遙遙無期

相關新聞

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，白營積極在彰化布局，民眾黨主席黃國昌今表示，2026除了民意代表，在地方...

禮讓白營？謝典林喊話藍白合：對比式全民調共推縣市長候選人

彰化縣議長謝典林8月27日表態參選國民黨主席，臉書連續幾天都持續談及「藍白合」，謝典林今天發文指出，藍營要有禮讓白營參選...

郝龍斌參選國民黨主席？ 游淑慧曝本人最新回應

國民黨主席改選，呼聲最高的台中市長盧秀燕已婉拒參選，近期也傳有人勸進北市前市長郝龍斌參選，國民黨北市議員游淑慧在政論節目...

參選國民黨主席提三個堅持 張雅屏：若條件成熟會去領表

國民黨主席今年改選，中常會日前通過，將黨主席參選領表與登記延後兩周至9月15日至19日。有意參選黨主席的國民黨前副秘書長...

藍推李四川條款、白端公投綁大選 綠酸政治考量為選舉鋪路

立法院明起迎來新會期，國民黨擬續推「地方制度法」修法，增訂「李四川條款」，以及民眾黨也有意推動公投綁大選。民進黨立委林俊...

威克爾：美台關係正面方向 有機會共同生產武器

聯邦參院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）30日在台北表示，他認為美國和台灣共同生產武器未來將會實現。這也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。