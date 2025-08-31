卓榮泰：海外圓夢計畫等6大禮包 讓青年勇敢追夢
行政院長卓榮泰今天表示，適逢9月開學月，政府為了給學生們更多支持與陪伴，已推出學費減免、住宿補貼、校舍改善及「青年百億海外圓夢基金計畫」等6大禮包；投資青年就是投資國家未來，政府要讓學生勇敢追夢。
卓榮泰透過社群網站臉書（Facebook）表示，9月開學月，許多青年正要進入求學階段新篇章，政府為了給學生們在灌溉夢想路上，能有更多支持與陪伴，近年已推出包括學費減免、住宿補貼、校舍改善、獎助學金、穩定師資、海外圓夢等6大方案禮包，有效減輕學生經濟負擔並提升校園生活品質。
卓榮泰舉例，民國113年大專住宿補貼就有近45萬人次受惠，另補助54棟宿舍改建或新建，已有15棟完工。
卓榮泰說，有關師資培育支持方案，政府已調升師資公費生待遇並提高實習獎助金，給師資培育生更多支持，讓師資培育系統更穩定。
卓榮泰指出，引起青年熱烈討論的「青年百億海外圓夢基金計畫」，目前提供超過1370個名額，第一梯次已有超過660人完成海外圓夢計畫；教育部也陸續規劃包括五大信賴產業等許多項目的出國獎助學金，幫助青年拓展國際視野，擴大台灣青年國際能見度與競爭力。
卓榮泰說，投資青年就是投資國家未來，政府會持續做青年最堅實後盾，支持青年在每個階段學習與成長，從校園開始，讓學生安心就學、銜接未來、勇敢追夢。
