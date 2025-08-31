藍推李四川條款、白端公投綁大選 綠酸政治考量為選舉鋪路
立法院明起迎來新會期，國民黨擬續推「地方制度法」修法，增訂「李四川條款」，以及民眾黨也有意推動公投綁大選。民進黨立委林俊憲質疑，藍白優先法案高度政治，且為選舉思考，民進黨應優先推出民生法案，因應關稅衝擊、民眾貸款困難等。
林俊憲質疑，藍白口口聲聲說「民生優先」，但國民黨要推「李四川條款」，增加各縣市副市長或副縣長名額，這絕對是政治考量，因為國民黨執政縣市較多；且李四川要選新北市長，如果台北市因人口流失少1席副市長，因此要優先保護李四川，維持台北市3席副市長名額不變。
林俊憲指出，民眾黨則是推公投綁大選，但公投綁大選造成的最大混亂，就是時任台北市長柯文哲競選連任時，「你還在投公投，但投票所內已經在開票」，此現象也被認為是時任國民黨台北市長候選人丁守中慘敗原因，現在國民黨還要支持民眾黨嗎？忘記當年慘痛教訓了嗎？
林俊憲指出，尤其國民黨要恢復軍公教年金，但最早提年金改革的是前總統馬英九，馬曾說「年金不改革，國家一定破產」，現在國民黨又要把國家拉回破產老路？現在國民黨又要自打嘴巴，難道民進黨執政就不管國家財政？這實在非常選票考量、高度政治。
林俊憲認為，民進黨應有別於藍白兩黨，提出民生優先法案，尤其未來是否關稅衝擊，以及金融上造成民眾貸款困難等，民進黨要改革。
