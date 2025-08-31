民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，白營積極在彰化布局，民眾黨主席黃國昌今表示，2026除了民意代表，在地方首長也會推出最強人選，和國民黨的溝通和合作都是本於最大誠意和善意，在目前王縣長施政基礎之上，要透過機制和最強的人選繼續為彰化鄉親服務。

被國民黨視為下屆彰化縣長可能人選之一為前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章經營基層已久，今天出席民眾黨彰化縣黨部成立，洪榮章說，自己和民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭的父執輩是好朋友，今天特別來祝賀；他也說，希望藍白合是大格局、大方向、大目標；2026只是一個試金石，能不能走到2028就要看2026。

黃國昌日前大讚黨籍立委張啓楷，是當縣市長的人才，選彰化、嘉義都有可能。張啓楷也表態；要成為「彰化最好的人選」。洪榮章說，張啓楷先前當彰化縣政府工策會總幹事時他當副縣長，兩人互動合作佳，藍白合是兩黨既定目標，距離下次縣長選舉還有一年多，中央會做整體整合，但目前是兄弟爬山各自努力，未來一定可以分競合擊、贏得勝利。

張啓楷今也指出，他的督導區有彰化和嘉義這兩區，目前都努力做好服務，民眾黨有自己的戰略和方向，洪榮章是老大哥，藍白要合作，希望彰化變成藍白合模範區，包括縣長、縣市議員到鄉鎮市民代表，但合作的進程配合黨做的最後決定。

溫宗諭今年4月民眾黨彰化縣黨部主委，他是前立委陳杰姪子、前彰化市長溫國銘兒子，今天黨部成立，國民黨家族成員以及親近的民代都出席祝賀，包括温國銘、彰化縣議員溫芝樺、彰化市民代表黃稜茹、花壇鄉民代表翁啟祐等；民眾黨彰化黨部前主委張雪如也當場邀請上屆參選國民黨立委失利的楊曜聰和鄭俊雄加入民眾黨，促藍白合作獲得更多支持。 民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，國民黨多民意代表都出席祝賀。記者林敬家／攝影

