快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨視為下屆彰化縣長可能人選之一工策會總幹事洪榮章（左），今天出席民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，引起注目。記者林敬家／攝影
國民黨視為下屆彰化縣長可能人選之一工策會總幹事洪榮章（左），今天出席民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，引起注目。記者林敬家／攝影

民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，白營積極在彰化布局，民眾黨主席黃國昌今表示，2026除了民意代表，在地方首長也會推出最強人選，和國民黨的溝通和合作都是本於最大誠意和善意，在目前王縣長施政基礎之上，要透過機制和最強的人選繼續為彰化鄉親服務。

被國民黨視為下屆彰化縣長可能人選之一為前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章經營基層已久，今天出席民眾黨彰化縣黨部成立，洪榮章說，自己和民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭的父執輩是好朋友，今天特別來祝賀；他也說，希望藍白合是大格局、大方向、大目標；2026只是一個試金石，能不能走到2028就要看2026。

黃國昌日前大讚黨籍立委張啓楷，是當縣市長的人才，選彰化、嘉義都有可能。張啓楷也表態；要成為「彰化最好的人選」。洪榮章說，張啓楷先前當彰化縣政府工策會總幹事時他當副縣長，兩人互動合作佳，藍白合是兩黨既定目標，距離下次縣長選舉還有一年多，中央會做整體整合，但目前是兄弟爬山各自努力，未來一定可以分競合擊、贏得勝利。

張啓楷今也指出，他的督導區有彰化和嘉義這兩區，目前都努力做好服務，民眾黨有自己的戰略和方向，洪榮章是老大哥，藍白要合作，希望彰化變成藍白合模範區，包括縣長、縣市議員到鄉鎮市民代表，但合作的進程配合黨做的最後決定。

溫宗諭今年4月民眾黨彰化縣黨部主委，他是前立委陳杰姪子、前彰化市長溫國銘兒子，今天黨部成立，國民黨家族成員以及親近的民代都出席祝賀，包括温國銘、彰化縣議員溫芝樺、彰化市民代表黃稜茹、花壇鄉民代表翁啟祐等；民眾黨彰化黨部前主委張雪如也當場邀請上屆參選國民黨立委失利的楊曜聰和鄭俊雄加入民眾黨，促藍白合作獲得更多支持。

民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，國民黨多民意代表都出席祝賀。記者林敬家／攝影
民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，國民黨多民意代表都出席祝賀。記者林敬家／攝影

彰化 藍白合 民眾黨 國民黨 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

民眾黨走讀活動爆衝突 黃國昌：賴清德害怕人民聲音用惡法抹黑

黃國昌嗆警「太親近黑道」 中正一分局長陳瑞基：絕對禁得起考驗

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

相關新聞

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，白營積極在彰化布局，民眾黨主席黃國昌今表示，2026除了民意代表，在地方...

立法院9月1日迎來新會期 藍白總召不變、綠氣氛仍詭譎

大罷免結束後，國會席次結構不變，朝野關係將進入新局面。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌新會期續任，其餘幹部則稍有更...

陸委會查了23位藝人又不辦 因「抗中保台」路線失效？

陸委會、文化部色厲內荏，調查了23位所謂配合大陸央視宣揚台灣的唯一稱謂就是「中國台灣省」，從來不是一個國家，以及「台灣必歸」等微博貼文後，竟然只做了一個「留校查看」的處分，也就是這次放過，下次必辦。 如果包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、楊宗緯、歐陽娜娜等等在內的23位藝人，真的已經違法，觸犯了兩岸人民關係條例第33條之一，這次不辦不就是瀆職了嗎？難道陸委會真以為「黨在法上」、「朕比法大」，所以說辦就辦，說不辦就不辦，這次就開恩大赦這些藝人，展現黨的寬大為懷？

羅智強：當選黨主席將射「三箭」挺軍公教

立法院新會期即將來臨，即將上任國民黨立法院黨團書記長的立委羅智強表示，他「挺警消、挺軍人、挺公教」，若當選國民黨主席將推...

賴清德敦促子弟兵不碰光電 謝龍介：光電之亂把台灣舞到多髒！

麟經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉協助業者向台電「喬」供電收賄百萬遭羈押，國民黨立委謝龍介在直播談「饋線蟑螂...

食藥署長專訪2／食安專家迎缺藥潮 姜至剛擬修法 必要時限制供藥對象

衛福部食藥署雖掌管國內藥品、食品及醫粧三大領域，但過去署長多為藥界學者擔任。新任署長姜至剛為首位醫界出身署長，為專長食安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。