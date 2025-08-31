快訊

立法院9月1日迎來新會期 藍白總召不變、綠氣氛仍詭譎

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。資料照，記者胡經周／攝影
大罷免結束後，國會席次結構不變，朝野關係將進入新局面。國民黨團總召傅崐萁民眾黨團總召黃國昌新會期續任，其餘幹部則稍有更替，藍白合作陣型不變；民進黨團幹部改組風波持續延燒，柯建銘「總召保衛戰」戰況，黨內預估19日開議當周的黨團大會才有結果。

下半年登場的是預算會期，9月1日起就是新會期開始，朝野黨團幹部也將改選。國民黨團總召傅崐萁確定續任，原書記長王鴻薇卸任，原首席副書記長羅智強升任書記長，而首席副書記長僅副書記長林沛祥登記，選舉時全場鼓掌通過，羅智強、林沛祥將於新會期開始正式就任。

據了解，國民黨團內早就有共識，接下來會由林沛祥擔任首席副書記長，因此本會期他也時常協助媒體時事回應，而最終也確實僅林一人登記參選；新會期開始後，推測地方制度法修法、軍公教年金改革、公投併大選、一般性補助款立法等將會是國民黨團優先法案。羅智強稍早也於社群宣誓，接下來將任黨團書記長，「立即停砍年金所得替代率」會是優先法案。

民眾黨團方面，總召黃國昌預計續任，副總召張啓楷、幹事長陳昭姿卸任後，相關職位有待黨團成員推舉。此外，民眾黨確定維持不分區立委兩年條款，除了今天3月獲得遞補的劉書彬，下會期也確定成為其餘7名立委的最後一舞。

相較藍白，民進黨團幹部改選氣氛最為詭譎，除了「永遠的總召」柯建銘，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等其餘6名黨團幹部都表態卸下職務，黨內逼宮傳言甚囂塵上；民進黨秘書長徐國勇日前也召集派系會議，發起全面改選民進黨團幹部的連署，要求總召在內7個黨團幹部職務全面改組。

據了解，不只新潮流下令所屬立委簽署連署書，其他派系也有一定程度動員，未來發展仍待各派系與民進黨團協商；據推估，由於新會期預計9月19日開議，最快應在9月16日或9月19日舉行黨團大會，屆時情況才會明朗。

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

民眾黨彰化縣黨部與立委張啓楷彰北服務處今天成立，白營積極在彰化布局，民眾黨主席黃國昌今表示，2026除了民意代表，在地方...

立法院9月1日迎來新會期 藍白總召不變、綠氣氛仍詭譎

大罷免結束後，國會席次結構不變，朝野關係將進入新局面。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌新會期續任，其餘幹部則稍有更...

陸委會查了23位藝人又不辦 因「抗中保台」路線失效？

陸委會、文化部色厲內荏，調查了23位所謂配合大陸央視宣揚台灣的唯一稱謂就是「中國台灣省」，從來不是一個國家，以及「台灣必歸」等微博貼文後，竟然只做了一個「留校查看」的處分，也就是這次放過，下次必辦。 如果包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、張韶涵、楊宗緯、歐陽娜娜等等在內的23位藝人，真的已經違法，觸犯了兩岸人民關係條例第33條之一，這次不辦不就是瀆職了嗎？難道陸委會真以為「黨在法上」、「朕比法大」，所以說辦就辦，說不辦就不辦，這次就開恩大赦這些藝人，展現黨的寬大為懷？

羅智強：當選黨主席將射「三箭」挺軍公教

立法院新會期即將來臨，即將上任國民黨立法院黨團書記長的立委羅智強表示，他「挺警消、挺軍人、挺公教」，若當選國民黨主席將推...

賴清德敦促子弟兵不碰光電 謝龍介：光電之亂把台灣舞到多髒！

麟經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉協助業者向台電「喬」供電收賄百萬遭羈押，國民黨立委謝龍介在直播談「饋線蟑螂...

食藥署長專訪2／食安專家迎缺藥潮 姜至剛擬修法 必要時限制供藥對象

衛福部食藥署雖掌管國內藥品、食品及醫粧三大領域，但過去署長多為藥界學者擔任。新任署長姜至剛為首位醫界出身署長，為專長食安...

