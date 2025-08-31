立法院9月1日迎來新會期 藍白總召不變、綠氣氛仍詭譎

大罷免結束後，國會席次結構不變，朝野關係將進入新局面。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌新會期續任，其餘幹部則稍有更替，藍白合作陣型不變；民進黨團幹部改組風波持續延燒，柯建銘「總召保衛戰」戰況，黨內預估19日開議當周的黨團大會才有結果。

下半年登場的是預算會期，9月1日起就是新會期開始，朝野黨團幹部也將改選。國民黨團總召傅崐萁確定續任，原書記長王鴻薇卸任，原首席副書記長羅智強升任書記長，而首席副書記長僅副書記長林沛祥登記，選舉時全場鼓掌通過，羅智強、林沛祥將於新會期開始正式就任。

據了解，國民黨團內早就有共識，接下來會由林沛祥擔任首席副書記長，因此本會期他也時常協助媒體時事回應，而最終也確實僅林一人登記參選；新會期開始後，推測地方制度法修法、軍公教年金改革、公投併大選、一般性補助款立法等將會是國民黨團優先法案。羅智強稍早也於社群宣誓，接下來將任黨團書記長，「立即停砍年金所得替代率」會是優先法案。

民眾黨團方面，總召黃國昌預計續任，副總召張啓楷、幹事長陳昭姿卸任後，相關職位有待黨團成員推舉。此外，民眾黨確定維持不分區立委兩年條款，除了今天3月獲得遞補的劉書彬，下會期也確定成為其餘7名立委的最後一舞。

相較藍白，民進黨團幹部改選氣氛最為詭譎，除了「永遠的總召」柯建銘，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等其餘6名黨團幹部都表態卸下職務，黨內逼宮傳言甚囂塵上；民進黨秘書長徐國勇日前也召集派系會議，發起全面改選民進黨團幹部的連署，要求總召在內7個黨團幹部職務全面改組。

據了解，不只新潮流下令所屬立委簽署連署書，其他派系也有一定程度動員，未來發展仍待各派系與民進黨團協商；據推估，由於新會期預計9月19日開議，最快應在9月16日或9月19日舉行黨團大會，屆時情況才會明朗。

商品推薦