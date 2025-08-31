羅智強：當選黨主席將射「三箭」挺軍公教

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期即將來臨，即將上任國民黨立法院黨團書記長的立委羅智強表示，他「挺警消、挺軍人、挺公教」，若當選國民黨主席將推「三箭」捍衛他們尊嚴，包含立即停砍年金所得替代率、編足「警察人員人事條例」預算、編足「軍人待遇條例」預算等。

羅智強在立院本會期擔任國民黨團首席副書記長，明天新會期開始，將正式就任國民黨團書記長，再加上他日前宣布參選國民黨黨主席，一舉一動也引發關注。他稍早於社群發文，表示若當選國民黨主席，將推「三箭」捍衛軍公教警消尊嚴。

羅智強指出，軍人浴血奮戰保台，警消衝鋒陷陣守護人民安全，公務員肩負國家政策推行，教師培育社會人才，這些都是台灣安定繁榮的基石，但賴清德總統卻踩警消、踩軍人、踩公教，執政以來汙名化退休軍公教，那些政策不是改革，而是羞辱；不是進步，而是背叛。

羅智強表示，自己過去一年多來在立院對此寸步不讓，捍衛文官武官的尊嚴；接下來若當選國民黨主席一定修正不合理的年改，並替現職軍警消爭取合理待遇，捍衛大家的尊嚴。

第一箭，立即停砍年金所得替代率，他已擔任新會期黨團書記長，這是優先法案；第二箭，編足「警察人員人事條例」預算，讓長期從事高危險勤務的警察、消防、海巡、移民、空總人員，能夠提高退休所得替代率。第三箭，編足「軍人待遇條例」預算，不能讓政府狂買武器，卻不給國軍合理待遇，這是欺負國軍。

羅智強表示，捍衛軍公教尊嚴，做警消後盾，挺國軍前線，這是他的使命，「你們用生命守護台灣，我也會用全部的力量守護你們」，當國民黨主席，一定讓軍公教警消不再被汙名、不再被欺負，而是受到全體國人的尊敬與肯定。

即將上任國民黨立法院黨團書記長的立委羅智強表示，他「挺警消、挺軍人、挺公教」。圖／取自羅智強臉書
即將上任國民黨立法院黨團書記長的立委羅智強表示，他「挺警消、挺軍人、挺公教」。圖／取自羅智強臉書

