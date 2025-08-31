賴清德敦促子弟兵不碰光電 謝龍介：光電之亂把台灣舞到多髒！

麟經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉協助業者向台電「喬」供電收賄百萬遭羈押，國民黨立委謝龍介在直播談「饋線蟑螂」很諷刺地指出，「政黨不介入，就會認真監督」讓想違法的人也不敢做，指出台灣光電官商勾結亂象的癥結。

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟遭檢舉涉嫌施壓台電供電，並以親友當得人頭取東煒公司支付百萬元的顧問費，涉犯貪汙收賄、財產來源不明、洗錢多罪，已遭羈押，案由檢調擴大偵辦中。光電亂象及弊案在國內發展光點以來時有所聞，台南有市府前經發局長陳凱凌涉收賄案，以及台鹽前董事長陳啟昱，涉嫌以開發綠能勾結業者掏空台鹽，而「小英男孩」鄭亦麟涉及不法案再受各界矚目。

謝龍介在臉書直播指出，檢調是在偵辦台鐵董事長陳啟昱案，槓上開花，另查到鄭亦麟涉及不法案，但目前檢調還只是查到「腳毛」，還沒有查到大咖。他說，檢調行動前，總統賴清德和前總統蔡英文見面，他說此一見面，「有和與沒和」很重要，且要「查」了嗎？若要查，「跑走的人回來了嗎？」他指出，從檢調的偵辦來看，鄭亦麟只是牽幾件，有的話也是拿幾件的錢，算是小咖，算是「抱狗過戶橂（門檻）（意指愛錢）」。

他說，饋線是發電後送電房的線，台灣近幾年來大力發展綠電，因業者有利可圖，相繼投入，但也造成不法亂象。合法申請的人不被核准，有走後門、有打點的才獲准；而拿到饋線後，可自營也可賣，國內有好幾家公司都有特定門路，也因此，賴清德在擔任副總統時有要求子弟兵不能碰光電，但是否大家都真的不碰，就不得而知了。

謝龍介說，這樣的亂象，台南最嚴重，更多的「小二甲」藏有弊端，但若不查也沒辦法。他指出，這次抓到饋線蟑螂，可以想像光電之亂把台灣「舞到多髒」，他也指出，根據今年最新資料，世界的太陽能發電，除了日本1度電最高是2.7元最高外，台灣的1度5元是世界最高，大陸只有0.7元，非洲最高是2.7元，澳洲為1.5元，經統計世界太陽光電平均1度1.4元。謝不客氣地說，若台灣的太陽光電由台電來開發，相信是2元以下，也難怪錯誤政策弄倒台電，抽人民的寫挹注台電。但既然是政策錯誤，就應該矯正回來。

「從光電亂象看到了一大堆髒事，但也有人賺錢賺到甜蜜蜜」，謝龍介說，台灣的發電技術並不輸其他國家，若政黨不介入，就會好好監督，而好好監督，沒有不法利益介入，就不會偷雞摸狗，做不法的勾當。綠能的開發成本隨著技術的日新月異，成本是愈來愈低，但一簽約最長就是20年，加上土地貸款與融資，一路開綠燈，當然有利可圖，反觀「新青安卻難貸款，無比諷刺。

