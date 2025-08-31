聽新聞
食藥署長側寫／醫師署長姜至剛以溝通拆彈 自嘲「誤入叢林小白兔」

聯合報／ 本報記者林琮恩
衛福部食藥署長姜至剛面對藥品、醫材及食品議題，他都用柔軟身段，以溝通拆彈。記者曾吉松／攝影
衛福部食藥署長姜至剛面對藥品、醫材及食品議題，他都用柔軟身段，以溝通拆彈。記者曾吉松／攝影

衛福部食藥署長姜至剛，為國內首位醫師出身署長，還沒上任就被藥界抨擊不適任。但面對藥品、醫材及食品議題，他都用柔軟身段，以溝通拆彈。被藥師公會全聯會抨擊時，他親自到全聯會與理事長黃金舜溝通，並支持對方「藥師應歸食藥署管」主張，雙方和解。面對萊豬輸台爭議，站上備詢台直面立法委員質疑，他也耐心說明，獲得肯定。

從學界踏入政界，醫界走入藥界，姜至剛自嘲是「叢林小白兔」。他在醫學院時，就教導學生，與人為善、和睦處事重要性，在競爭激烈的台大校園，也要保持「寧願考低分，不願沒朋友」中心思想，且朋友之間應是合作，不要競爭。此理念轉變成為官哲學，他以溝通為首要之務，成立國會與媒體聯絡臨時編組，強化與民溝通，面對各界對其政策質疑，也不曾展現慍色。

食藥署6月發布「食品良好衛生規範準則（GHP）」，明訂攤販「不能手碰完錢再直接摸食物」，引發業者反彈。姜至剛主動現身，向媒體說明，新制雖立意良善，但他已聽到業者心聲，前期將以輔導先行。據悉，政策面臨質疑當天，他低調駕車與妻子至夜市了解實況，發現國家級電子支付「TWQR」是可行解方，與多家夜市管理委員會商量後，近期將公布合作計畫。

化解藥界質疑，連面對夜市攤商都有溝通之道的姜至剛，圓融之餘卻不鄉愿。母嬰品牌「媽媽餵」質疑市售配方奶粉「100克有50克糖」，姜至剛心中「學者魂」難按耐，不容非事實說法流傳，食藥署先是以市售配方奶粉含糖數據澄清實情，後續又發稿指出，依「食安法」可對造謠且造成實質損傷者處最高3年以下徒刑，不實說法才終於止步，「媽媽餵」主動道歉。

大學教授與衛福部事務官都是壓力不小的工作，但姜至剛生活仍極度自律。不只定期健身，在立法院備詢時，他把幕僚準備的便當轉讓他人，從保溫袋裡掏出愛妻準備的「優格便當」，內容物是他利用溫奶器自製的優格，搭配堅果、蘋果，再放上2顆水煮蛋，飲食清淡讓周遭官員折服。從為官哲學至飲食習慣，姜至剛均獨樹一格，盼為衛福部帶來新氣象。

