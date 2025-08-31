食藥署長專訪2／食安專家迎缺藥潮 姜至剛擬修法 必要時限制供藥對象

衛福部食藥署雖掌管國內藥品、食品及醫粧三大領域，但過去署長多為藥界學者擔任。新任署長姜至剛為首位醫界出身署長，為專長食安議題的毒物專家，上任前曾遭藥界質疑。不過，上任後迎戰國內快篩缺藥問題，並面臨國際貿易導致藥品短缺議題，他不怯戰，接受本報專訪時，提出「藥事法」修法，要強化國內供藥韌性，確保藥品用在刀口上，避免病人有藥卻用不到。

因應美國總統川普藥價最惠國待遇政策要求，各界擔心國際藥品供應鏈受挫，藥物短缺恐成常態。藥事法27條之2現行規定，藥廠因自身因素，或遇天災等不可抗力因素，預期藥品短缺時，應向食藥署通報，由該署啟動徵求，或辦理專案製造、輸入。姜至剛指出，為強化藥品供應鏈韌性，已研議前述條文修法，授權食藥署必要時限制藥品供應對象。

姜至剛表示，預計藉藥事法修法，若某一藥品有供應不足之虞時，讓食藥署可在必要時限制該藥品，或專案核准製造、輸入藥品供應對象，供應範圍、期間及數量也由該署掌握，確保藥品公平分配，讓有需要用藥民眾獲得合適治療。另，將參考健保署數據，主動掌握季節性疾病如流感、新冠等用藥趨勢，並轉知廠商儘早準備。

近期短效胰島素缺貨等缺藥議題躍上檯面，姜至剛坦言，「冰凍三尺非一日之寒」，各國均面臨藥品韌性議題，食藥署已建立短缺藥品通報中心，統計112至114年，共1611件短缺通報，均積極處理，目前僅剩不到20件還在處理中，而國內多數原料藥仰賴國際進口，將規畫建立區域聯防機制，與周邊國家合作，縮短供應鏈，彼此支援。

上任不久，遇到6月新冠疫情升溫、快篩短缺，姜至剛親自與快篩業者建立溝通管道，但當時染疫人數少，業者多持觀望態度，後續民眾買不到快篩，在社群爆料，議題快速發酵，他再次拜託業者增產，終獲同意。隨後，又遇通路鋪貨阻力，四大超商只有2家業者願意鋪貨快篩，他發話「開記者會表揚參與鋪貨廠商」，另2家超商不願「落人後」，立刻同意鋪貨，買不到快篩危機解除。

醫療永續議題備受關注，姜至剛在民間時，即著眼推動永續醫療，上任後，他將藥品仿單無紙化政策往前推進，四月邀集相關公協會舉行會議，預計在現行生物藥品、抗腫瘤藥品、抗生素、顯影劑等無紙化項目擴大實施，截至5月31日，已核准117張藥品許可證，採藥品仿單無紙化，食藥署已著手研議藥品仿單全面無紙化可行性，盼落實數位轉型、永續發展政策目標。

