食藥署長專訪1／毒物專家站上政治舞台 姜至剛擬親至澳洲查驗豬肉場

衛福部食藥署長姜至剛，2月27日上任前，在台大毒理學研究所擔任所長，任期剛滿一年，便被相中赴中央任職，未滿百日，接連面對澳洲含萊克多巴胺豬腳輸台，又面臨美國關稅談判壓力，屢次被推上風口浪尖。再熟稔不過的食安議題，換了位置需有不同應對方式，姜至剛強調，身為署長，「安民心」是重要責任，為此他已同意年底親自至澳洲查驗豬肉場。

與美國關稅談判過程，各界一度認為，我國將開放曾有萊劑、狂牛症疑慮的美牛絞肉、美豬內臟輸台，或放行美國水產換取較低關稅。不過，談判結果出爐，我國對等關稅稅率高達百分之20，但同時畜產業相關「籌碼」，至今未被妥協。姜至剛在談判過程中口風很緊，僅低調表示，作為三級機關事務官，能做的是留給在前線談判的長官足夠空間。

今年5月，一批澳洲冷凍豬腳輸台，被驗出含萊克多巴胺，濃度0.001ppm，對此，食藥署責無旁貸。食藥署在豬肉儀表板揭露這項資訊，一度引發民眾恐慌。姜至剛當時在立法院初登板，遭遇立委猛烈火力，他沈穩說明，將扮演「安心署長」，並以科學角度分析，這批含萊克多巴胺豬腳，風險可忽略，不會對民眾健康造成風險。

不過，立院社福及衛環委員會仍做成臨時決議，要求衛福部至澳洲查驗屠宰場。姜至剛認為，萊劑僅是上百種動物用藥之一，萊豬議題討論不該逾越食品安全範疇，且應本於科學依據，進行風險溝通，「豬肉儀表板設置目的是讓人安心，不該因為揭示數據，反而讓國人憂心。」

姜至剛說，澳洲豬肉肉品採系統性查核，即針對低風險國家，以書面資料審查，把關肉品安全，已經行之有年，理論上查廠並非必要，但他尊重立法院決議，也認為應放下學者權威，回歸安民心初衷，已安排今年底親自赴澳洲查場，「這是一種政治宣示，為的是讓民眾安心。」

「國人對食安標準，總有擔心的一面，但國內規定不能獨樹一格，須與國際一致。」姜至剛說，國內萊克多巴胺標準，及對肉品風險評估，均與國際標準接軌，他以溝通、合作為核心理念，與提出擔憂的消費者團體溝通，向對方說明台灣規定需要符合國際定義，但若有科學證據顯示，需要調升動物用藥相關標準，他願意滾動式調整。

