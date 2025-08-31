最後上班日！衛福部長邱泰源：離開不會不捨 快樂過每一天

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部部長邱泰源。圖／聯合報資料照片
衛福部部長邱泰源。圖／聯合報資料照片

行政院公布改組名單，衛福部長由現任健保署長石崇良上任消息一出，各界抱持正面肯定。衛福部部長邱泰源今天是最後一天上班，出席第21屆國際東洋醫學學術大會，談到最後一天以部長身分上班的心情，他說，「非常快樂過每一天」，即使卸任，未來會盡己所能替國家做事情。至於離開是否會不捨，他則直言「一點也不會。」

邱泰源表示，這幾天部裡舉辦歡送會，從同仁的臉書貼文可以看出大家都是平常心以對，他也感謝同仁辛苦的付出。過去醫師、醫學會理事長、立委以及部長的職務，不論在哪個位置都充滿挑戰，也是快樂的日子。未來仍會繼續和大家一起關心台灣發展、照顧台灣人民，繼續推動「健康台灣」政策。

邱泰源強調，不管哪個位置都是挑戰、不管是明天後天都一樣關心民眾的健康。台灣將邁入超高齡化社會，醫療及長照需求遽增，政府積極推動「國家希望工程」共11項工作項目，涵蓋促進全人全齡健康照護，尤其健康台灣的深耕計畫已經開始啟動。

關於內閣改組，邱泰源指出，各類領域人才非常多，調整一下陣容後再出發，給予新的行政團隊最大祝福跟努力。而健康台灣計畫也將動用到全國醫療院所的智慧跟經驗，再幾年以後，一定會提升台灣的醫療的品質，對醫療環境的改善有很大的幫助。

除了醫療的起飛，邱泰源認為，台灣的生技、生醫方面也做得很好，共同期待台灣在醫療保健、長照有更長遠的進步。而中醫藥的成績也有目共睹，有機會成完台灣的護國神山之一，各界攜手合作，一定可以做得更好。

邱泰源最後一場公開行程，分享「每個位置都是充滿挑戰是快樂的日子。」。記者廖靜清／攝影
邱泰源最後一場公開行程，分享「每個位置都是充滿挑戰是快樂的日子。」。記者廖靜清／攝影

