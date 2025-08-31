林佳龍到訪後 大陸對菲律賓發布領事及留學預警

外交部長林佳龍上周到訪菲律賓後，大陸外交部和教育部隨即分別對菲律賓發布領事預警和留學預警，提醒大陸公民加強防範。

中國駐菲律賓大使館30日發布訊息稱，近段時間以來，菲律賓社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。大陸外交部和駐菲律賓使領館提醒在菲同胞密切關注當地治安形勢，提高安全意識，加強自我防護，避免前往治安混亂地區，確保人身和財產安全。

大陸外交部並建議擬赴菲中國公民做好安全風險評估，謹慎規劃出行安排。

大陸教育部30日則針對菲律賓發布留學預警指出，近段時間以來，菲律賓針對中國公民的惡性案件持續多發，菲治安形勢和留學環境不佳。教育部再次提醒近期擬赴菲留學人員進一步加強風險評估，切實增強防範意識，謹慎規劃留學安排。

目前，今年大陸教育部已針對菲律賓發布二則留學預警。第一次預警落在7月，大陸教育部發布2025年第2號留學預警曾指出，近期菲律賓治安不靖，針對中國公民犯罪多發，提醒廣大留學人員近期選擇赴菲學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

中國大陸與菲律賓除南海衝突外，民間社會關係仍緊張，中國大陸駐菲律賓大使館8日曾表示，7月發生一起菲國家調查局特別任務組（NBI-STF），在布拉干省馬洛洛斯市「違規抓扣」了9名大陸公民的事件。目前9人已獲釋，但大陸官方釋出的訊息並未對抓扣內情披露更多內容；在更早的5月，該大使館也表示，陸續接獲中國人在菲律賓遭受不公平待遇的反應，對中方人員和企業無端進行盤查滋擾等。

此外，上周還傳出外交部長林佳龍親自率領台灣經貿考察團訪問菲律賓。大陸外交部29日晚間發布新聞稿，譴責菲律賓「縱容」林佳龍以基金會負責人身分「竄訪」，為台獨分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。大陸外交部這份新聞稿間接證實，林佳龍確實到訪菲國。

大陸外交部並稱，「近期菲方在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府言而無信的惡劣品質。中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議」；「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔」。

