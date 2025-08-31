國防預算2030比照北約5% 游淑慧搖頭嘆：別簡化數字糊弄

賴清德總統日前接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，重申明年國防預算占比將超GDP3%，預計2030年比照北約標準的5%。國民黨議員游淑慧搖頭嘆息說「請問賴總統，錢從哪來？」

游說，民眾或許不了解複雜的預算和財政，但政客不要簡化數字來糊弄，「請問賴清德錢從哪來？加稅籌錢？或排擠教育社福？也請問賴清德，台灣怎麼跟北約比？比國力？比重稅？比舉債？」

游說，目前台灣的中央政府支出約占GDP為12.40%， 如果這12.4%中的5%都要編成國防預算，那代表政府支出的40%，全部將變成國防預算。從目前4674億增加到1兆2500億，增加的8000億從哪裡來？2025年的預算編列，社會福利支出才8310億元、教育科學文化支出6050億元。所以要把社福和教科文各砍一半，再省出8000億給國防？如果不從現有其他預算排擠，那就只剩下舉債或加稅？「債留子孫、掏空財政，賴總統總愛拿北約來比，北約5%和台灣5%的概念一樣嗎？」

根據Trading Economics 的數據，2025年歐盟政府支出占GDP 的比例大概49.90%。所以49.9%中的5%，拿去做國防支出，只占歐盟政府支出的百分之10而已。

游淑慧說「100元拿10元做國防和100元拿40元做國防」，概念差很多，賴清德會算數嗎？如果比照北約目標，拿政府支出的10%去做國防預算，現在的台灣其實早就達到了14.9%，游說，強化國防是必要之舉，但量力而為才能永續。如果沒有財政概念，一味超額軍購、逞強好勝，等於變相窮台掏空。

「萊爾校長說話就可以萊爾？」游淑慧說，2025年預算編列，各項政事支出中以社會福利支出編列8千310億元，占26.5％，居首位；教育科學文化支出編列6千零50億元，占19.3％，居第2位；經濟發展支出編列5千386億元，占17.2％，居第3位；國防支出則編列4674億元，占14.9％，居第4位。

