快訊

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強飲恨冠軍夢碎

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與姪2人全喪命

聽新聞
0:00 / 0:00

國防預算2030比照北約5% 游淑慧搖頭嘆：別簡化數字糊弄

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

賴清德總統日前接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，重申明年國防預算占比將超GDP3%，預計2030年比照北約標準的5%。國民黨議員游淑慧搖頭嘆息說「請問賴總統，錢從哪來？」

游說，民眾或許不了解複雜的預算和財政，但政客不要簡化數字來糊弄，「請問賴清德錢從哪來？加稅籌錢？或排擠教育社福？也請問賴清德，台灣怎麼跟北約比？比國力？比重稅？比舉債？」

游說，目前台灣的中央政府支出約占GDP為12.40%， 如果這12.4%中的5%都要編成國防預算，那代表政府支出的40%，全部將變成國防預算。從目前4674億增加到1兆2500億，增加的8000億從哪裡來？2025年的預算編列，社會福利支出才8310億元、教育科學文化支出6050億元。所以要把社福和教科文各砍一半，再省出8000億給國防？如果不從現有其他預算排擠，那就只剩下舉債或加稅？「債留子孫、掏空財政，賴總統總愛拿北約來比，北約5%和台灣5%的概念一樣嗎？」

根據Trading Economics 的數據，2025年歐盟政府支出占GDP 的比例大概49.90%。所以49.9%中的5%，拿去做國防支出，只占歐盟政府支出的百分之10而已。

游淑慧說「100元拿10元做國防和100元拿40元做國防」，概念差很多，賴清德會算數嗎？如果比照北約目標，拿政府支出的10%去做國防預算，現在的台灣其實早就達到了14.9%，游說，強化國防是必要之舉，但量力而為才能永續。如果沒有財政概念，一味超額軍購、逞強好勝，等於變相窮台掏空。

「萊爾校長說話就可以萊爾？」游淑慧說，2025年預算編列，各項政事支出中以社會福利支出編列8千310億元，占26.5％，居首位；教育科學文化支出編列6千零50億元，占19.3％，居第2位；經濟發展支出編列5千386億元，占17.2％，居第3位；國防支出則編列4674億元，占14.9％，居第4位。

北約 財政 賴清德 游淑慧 國防預算 國防支出

延伸閱讀

公車夾傷人！台北市今年1至6月已發生13件 還夾過嬰兒車

柯建銘喊相煎何太急 她反問老柯「若是你贏會放過誰？」

核三延役公投重創民進黨 游淑慧曝2大失靈

嘆空轉8月大罷免大鬧劇 游淑慧用32字致民進黨賴清德

相關新聞

國防預算2030比照北約5% 游淑慧搖頭嘆：別簡化數字糊弄

賴清德總統日前接見「美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker, R-MS）訪問團」，重申明年國防預算占比將超...

台美貿易談判進行式 俞大㵢：包裹處理232關稅

針對台美貿易談判進度，我駐美代表俞大㵢30日表示，談判還在進行中，希望雙方把關稅談到最低；俞大㵢也表示，台美談判也一起處...

威克爾：美台關係正向發展 不受美中貿易談判影響

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪昨日結束訪台行程，威克爾在離台前表示，訪問團此行要傳達強烈而堅定的訊息，就是「這是個別且自由的國家（This country is separate and free）」，理當能做自己的決定；他並強調，美台關係只會往正面方向發展，不會受到美中貿易談判的發展所影響。

罷戰後藍白士氣振 張啓楷搶進…彰縣長選情三分天下？

大罷免失敗重挫綠營，藍、白則士氣大振，同時牽動彰化縣下屆縣長選情。民眾黨趁勢在8月31日為彰化縣黨部揭牌，並同步成立立委張啓楷彰北服務處，白營積極布局，考驗藍白未來整合；綠營雖因罷免失敗正重新整隊，卻也相對單純，爭取提名的4名參選人依既有節奏衝刺，但也擔憂成為被棒打的出頭鳥…

韓國瑜率立委與威克爾早餐 盼美持續具體行動挺台

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等昨早率跨黨派立委，和美國聯邦參議院軍委會訪團進行早餐會，美國在台協會處長（ＡＩＴ）谷立言也在場陪同。韓國瑜表示，跨黨派共識已形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過占ＧＤＰ百分之三，未來朝北約會員國百分之五的目標努力。

觀察站／國會新局 藍白有底氣、綠挽頹勢

大罷免結束後，國會席次結構不變，但朝野在立法院互動關係卻進入了新局面，隨著立法院新會期將在明天展開，立院三黨團都有各自的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。