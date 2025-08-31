台美貿易談判進行式 俞大㵢：包裹處理232關稅

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我駐美代表俞大㵢（中）30日表示，談判還在進行中，希望雙方把關稅談到最低；俞大㵢也表示，台美談判也一起處理232關稅，稱兩邊是包裹式談判。記者陳熙文／攝影
我駐美代表俞大㵢（中）30日表示，談判還在進行中，希望雙方把關稅談到最低；俞大㵢也表示，台美談判也一起處理232關稅，稱兩邊是包裹式談判。記者陳熙文／攝影

針對台美貿易談判進度，我駐美代表俞大㵢30日表示，談判還在進行中，希望雙方把關稅談到最低；俞大㵢也表示，台美談判也一起處理232關稅，稱兩邊是包裹式談判。

至於國內近期傳出由國安會副秘書長徐斯儉預計接任駐美代表，俞大㵢先重申說，台美工作是連續性的工作，並表示外交部已經做過說明；對於徐斯儉能否延續台美工作，俞大㵢則稱，這是假設性的問題。

俞大㵢30日出席美國職棒大聯盟華盛頓國民隊於主場國民球場（National Park）舉辦的「台灣日」活動，俞大㵢對於近日傳出可能的人事異動，俞大㵢先提到，台美工作是一個連續性的工作。

俞大㵢表示，他派任美國後，台美關係經歷國內總統大選和美國的總統大選，其任務一直是維持台美關係的連貫性；俞大㵢指出，外交部針對人事傳聞已經做過說明，但他也指出，很多台美工作都正在推動當中。

俞大㵢也提到說，美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）選在中國大陸「九・三閱兵」前的關鍵時刻訪問台灣，也是暌違九年再次有參院軍委會主席訪台，很實際的展現台美關係之間緊密友好；俞大㵢也點出，台美貿易談判也在持續進行中。

俞大㵢說，台美關係非常緊密、良好，指關係是堅若磐石，呼籲國人要有信心。

至於若徐斯儉當真接任駐美代表，能否延續台美工作？俞大㵢沒有回答，指這是假設性問題。

日前有消息指出，俞大㵢將轉任駐西班牙代表，駐美代表一職將由徐斯儉接任，且這項任命在徵詢後，美方政府已經接受，不過外交部澄清說，目前沒有相關人事規劃。據知情人士指出，外交部尚未向美方提出新駐美代表人選的名單。

在台美貿易談判的部分，俞大㵢說，談判還在進行中，我方已由行政院副院長鄭麗君率談判團隊訪美，完成4次實體會談；俞大㵢說，雖然台灣已從32%的關稅下調至20%，但還沒有結束，目標是希望把關稅談到最低；俞大㵢並指出，雙方談判也一起處理232關稅，等於是包裹式的在討論。

美國宣布對等關稅之後，也依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅；美國總統川普日前預告計畫課徵100%的半導體關稅，但目前美方尚未做正式公布。

俞大㵢也澄清說，台灣談判團隊是與美方實體會談，非如部分傳言所說，是視訊開會；俞大㵢指出，目前台美雙方有實體會談，也有視訊會議，前者屬於重大議題討論，後者則涉及技術性討論；俞大㵢並表示，鄭麗君只要有需要，隨時會率團赴美，但俞大㵢沒有說明近期是否有相關規劃。

