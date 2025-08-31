聽新聞
威克爾：美台關係正向發展 不受美中貿易談判影響

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國聯邦參議院軍委會主席威克爾（左）及參議員費雪（右）昨結束訪台行程，離台前舉行記者會。記者李人岳／攝影
美國聯邦參議院軍委會主席威克爾（左）及參議員費雪（右）昨結束訪台行程，離台前舉行記者會。記者李人岳／攝影

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪昨日結束訪台行程，威克爾在離台前表示，訪問團此行要傳達強烈而堅定的訊息，就是「這是個別且自由的國家（This country is separate and free）」，理當能做自己的決定；他並強調，美台關係只會往正面方向發展，不會受到美中貿易談判的發展所影響。

威克爾及費雪廿九日搭乘美國空軍專機抵台，停留期間除了拜會賴總統外，昨日上午與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及朝野立委舉行早餐會，會見國防部長顧立雄並與副總統蕭美琴共進午餐，離台前於台北賓館舉行記者會。

「台灣是個別且自由國家」

威克爾強調，訪問團目的不只是了解和傾聽，更要傳達強烈而堅定的訊息，就是「這是個別且自由的國家」，理當能做自己的決定，這樣的理念多年來一直被「台灣關係法」及「六項保證」所支持。

記者詢問，訪問團會將哪些訊息帶回美國，以及台灣提升防衛能力的軍備著力點。威克爾表示，他要傳達一個訊息，就是「美台關係只會往正面方向發展，並將持續如此」，台灣所採取的任何決策，都應由這個享有獨立、主權的民主政體以及其領導層來做出決定。

媒體也詢問，目前台美間包括無人機等軍事共同生產進程，以及美國總統川普政府與北京互動是否影響台美合作與台灣利益。威克爾表示，他認為會有共同製造與生產的努力，美方對建議與創新都保持開放態度。

至於美中關稅談判，威克爾指出，世界各地都在進行貿易談判，美方樂於將美商生產的許多優秀產品，銷售到世界各地，但這絕不可能影響到美國與台灣間的防務合作與友誼。

我向訪問團關切軍購延宕

據指出，賴總統在與訪團會面時提到台灣明年度國防預算在ＧＤＰ的占比將超過百分之三，預計二○三○年之前將比照北約標準達到百分之五。相關人士透露，訪問團的反應非常正面。此外，我方也對軍購延宕議題表達關切，訪問團也有了解；威克爾也提到，美國參議院軍委會下周二開始就「二○二五年國防授權法案」進行討論，將包含非常多挺台法案。

國防部也發布新聞稿表示，顧立雄在會見訪問團時呼籲美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給台灣。

美國 台美 美台 軍購 威克爾 國防預算 台灣關係法 國防授權法案 美中貿易談判

