韓國瑜率立委與威克爾早餐 盼美持續具體行動挺台

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導

立法院長韓國瑜（右四）30日率跨黨派立委與「美國參議院軍事委員會主席威克爾訪問團」一行早餐。 圖／韓國瑜辦公室提供
立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等昨早率跨黨派立委，和美國聯邦參議院軍委會訪團進行早餐會，美國在台協會處長（ＡＩＴ）谷立言也在場陪同。韓國瑜表示，跨黨派共識已形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過占ＧＤＰ百分之三，未來朝北約會員國百分之五的目標努力。

韓國瑜指出，台灣現正處於關鍵時刻，必須徹底理解中國共產黨及其領導人的思維邏輯，才能審慎因應各種挑戰。他強調，台灣在俄烏戰爭後面臨來自中國更大的壓力，我國會擴大爭取國際支持。

韓國瑜表示，在嚴峻的區域環境下，國會外交日益重要，盼美國等理念相近盟友持續以具體行動支持台灣。他並說明，台灣不能在國際社會中黯淡無光，而是越獲得國際支持，就越安全。

江啟臣表示，台灣向來支持「有實力、有和平」，持續提升自我防衛，以達到有效嚇阻的效果，期待雙方能有更深且廣的合作。無論是安全、經貿還是國際參與，台美關係的緊密互動，都是確保區域穩定與繁榮的基石。

出席早餐會的國民黨立委陳永康建議加強台美軍事交流及人員訓練，民進黨立委陳冠廷關注對美武器採購交付期程延宕，民眾黨立委林憶君則說明民眾黨對外交國防議題的重視並以國家利益優先的立場。

國民黨立委徐巧芯說，台美關係不分黨派，國民黨及立法院黨團也會積極參與，表達意見，建立暢通的溝通管道、良好的互動。

美軍 外交 韓國瑜 谷立言 徐巧芯 台美關係 國防預算 俄烏戰爭 美國在台協會

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪昨日結束訪台行程，威克爾在離台前表示，訪問團此行要傳達強烈而堅定的訊息，就是「這是個別且自由的國家（This country is separate and free）」，理當能做自己的決定；他並強調，美台關係只會往正面方向發展，不會受到美中貿易談判的發展所影響。

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等昨早率跨黨派立委，和美國聯邦參議院軍委會訪團進行早餐會，美國在台協會處長（ＡＩＴ）谷立言也在場陪同。韓國瑜表示，跨黨派共識已形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過占ＧＤＰ百分之三，未來朝北約會員國百分之五的目標努力。

