觀察站／國會新局 藍白有底氣、綠挽頹勢

大罷免結束後，國會席次結構不變，但朝野在立法院互動關係卻進入了新局面，隨著立法院新會期將在明天展開，立院三黨團都有各自的課題要面對。

首先是民進黨團，賴政府上台後，在國會持續了一年多的「堅壁清野」路線，大罷免失利後，已被選票證明了此路不通，執政黨未來在立法院態度勢必得放軟，否則難挽民調繼續探底頹勢。

不過，民進黨團總召柯建銘昨天出席活動致詞時仍嗆，「國民黨這樣賣台的政黨，欺負台灣老百姓、槍殺多少台灣人，要讓他走入歷史」，依舊在喊打喊殺，充滿暴戾之氣。綠營究竟有沒有在大罷免學到教訓，黨團幹部如何改組，結果將牽動整體路線走向。

下半年登場的是預算會期，國民黨團在國會如何拿捏刪凍預算尺度，將是能否維持大罷免後氣勢高漲關鍵。雖然大罷免最終結果藍軍大勝，但不可否認，整個過程充滿驚險，而去年在國會爭議性地刪凍預算，正是導火線之一。

如今國民黨團有了民意底氣，再次面對中央政府預算審查，必須更精準執行，刪凍的項目、原因都要有更清晰論述，避免被對手政治操作為癱瘓施政外，也才能擦亮監督政府的招牌。

民眾黨團部分，若黨內「二年條款」未廢止，那這將是八位民眾黨立委最後一個會期，當前在「藍白合」尚穩固情況下，民眾黨得以在國會發揮關鍵少數的槓桿效果，雖保有相當影響力，但「小藍」的標籤卻被愈貼愈牢。

隨著二○二六年地方選舉腳步進逼，民眾黨缺乏地方組織，國會成了主要發揮舞台，繼續走「小藍」路線，恐會出現屆時缺乏籌碼和藍營談選區整合情況，如何確保政黨主體性會是白營在國會新會期課題。

商品推薦