聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／國會新局 藍白有底氣、綠挽頹勢

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

大罷免結束後，國會席次結構不變，但朝野在立法院互動關係卻進入了新局面，隨著立法院新會期將在明天展開，立院三黨團都有各自的課題要面對。

首先是民進黨團，賴政府上台後，在國會持續了一年多的「堅壁清野」路線，大罷免失利後，已被選票證明了此路不通，執政黨未來在立法院態度勢必得放軟，否則難挽民調繼續探底頹勢。

不過，民進黨團總召柯建銘昨天出席活動致詞時仍嗆，「國民黨這樣賣台的政黨，欺負台灣老百姓、槍殺多少台灣人，要讓他走入歷史」，依舊在喊打喊殺，充滿暴戾之氣。綠營究竟有沒有在大罷免學到教訓，黨團幹部如何改組，結果將牽動整體路線走向。

下半年登場的是預算會期，國民黨團在國會如何拿捏刪凍預算尺度，將是能否維持大罷免後氣勢高漲關鍵。雖然大罷免最終結果藍軍大勝，但不可否認，整個過程充滿驚險，而去年在國會爭議性地刪凍預算，正是導火線之一。

如今國民黨團有了民意底氣，再次面對中央政府預算審查，必須更精準執行，刪凍的項目、原因都要有更清晰論述，避免被對手政治操作為癱瘓施政外，也才能擦亮監督政府的招牌。

民眾黨團部分，若黨內「二年條款」未廢止，那這將是八位民眾黨立委最後一個會期，當前在「藍白合」尚穩固情況下，民眾黨得以在國會發揮關鍵少數的槓桿效果，雖保有相當影響力，但「小藍」的標籤卻被愈貼愈牢。

隨著二○二六年地方選舉腳步進逼，民眾黨缺乏地方組織，國會成了主要發揮舞台，繼續走「小藍」路線，恐會出現屆時缺乏籌碼和藍營談選區整合情況，如何確保政黨主體性會是白營在國會新會期課題。

大罷免 民眾黨 國民黨 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

川普砍50億美元外援經費 聯邦政府停擺機率增

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

關稅是國會核心權限！美國上訴法院裁定川普關稅濫用職權

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

相關新聞

退輔會拒絕核發教育補助費？退輔會：發放辦法尚待政院審閱

國民黨立委翁曉玲今天質疑退輔會拒絕依總統府公告的修法條文核發退役官兵子女教育補助費。退輔會晚間解釋，相關補助費的「發給辦...

觀察站／國會新局 藍白有底氣、綠挽頹勢

大罷免結束後，國會席次結構不變，但朝野在立法院互動關係卻進入了新局面，隨著立法院新會期將在明天展開，立院三黨團都有各自的...

立院新會期明報到…公投、年改 藍列優先法案

立法院新會期明天開始報到，藍營目前鎖定四大法案，包括地方制度法「李四川條款」修法、軍公教年金改革、公投併大選、一般性補助...

新內閣下周上任…郭智輝「2詩詞」暗示心境 經濟部發文感謝

新內閣下周將上任，經濟部長郭智輝即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。經濟部29日為郭智輝舉行歡送會，他引述兩首詩詞代表自...

賴清德：民進黨一直有年輕人支持 執政團隊沒退縮權利

賴清德總統今天出席「2025國務青旗艦營」成果發表會，賴總統會後在臉書表示，從創黨到今天，民進黨一直有年輕人的投入與支持...

外交部：期盼台越深化合作 聚焦科技創新人才培育

外交部常務次長葛葆萱出席越南國慶酒會時表示，未來台越在「總合外交」下，持續深化在智慧園區建設、人才培育及新興科技創新等領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。