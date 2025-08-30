立院新會期明報到…公投、年改 藍列優先法案

立法院新會期明天開始報到，藍營目前鎖定四大法案，包括地方制度法「李四川條款」修法、軍公教年金改革、公投併大選、一般性補助款立法。這些法案不僅影響國民黨凝聚基本盤的策略，也將牽動明年選舉布局。

國民黨立院黨團新任書記長羅智強表示，新會期為預算會期，法案推動時間受限。但他將公投併大選、軍公教年改，列為新會期優先法案。他已與民眾黨主席黃國昌針對公投併大選達成共識，全力支持。

軍公教年金改革聚焦停止逐年遞減退休所得替代率。羅智強指出，在民進黨執政下，汙名化公務員，削減退休待遇、保障，導致公務員考試報考人數銳減，動搖文官體制根基。必須還給公教人員基本尊嚴與公道，故此法案將列為優先。

其他如地制法「李四川條款」，由國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出，修法移除直轄市二五○萬人口門檻，確保無論人口多寡均設三位副市長，此一修法因北市副市長李四川被看好參選下屆新北市長而受矚目；另外就是一般性補助款立法等。羅智強認為要視相關推動時程、進程而定。

針對上述四大法案，民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，少子化趨勢影響地方自治，增設副市長有其必要，民眾黨傾向支持此修法。

就軍公教年改，張啓楷說，去年民眾黨推退休警消人員所得替率提高到八成，當時先做民調，發現超過七成民眾贊成，甚至連年輕人也贊成，軍公教年金真的砍得太凶，現在更多人的聲音是希望不要再砍。

張啓楷說，民眾黨在新會期將強力推動「公投綁大選」，因為民進黨修法將公投與大選脫鉤，導致投票率降低，這是民眾黨新會期強力要推動的優先法案，將公投帶出「鳥籠」。

商品推薦