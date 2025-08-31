美參院軍委會團訪台 林佳龍：台美堅若磐石共護民主
美國聯邦參院軍委會主席韋克爾訪團今天結束在台行程，外交部長林佳龍表示，訪團此行傳遞台美情誼堅若磐石的強力訊息，外交部將持續在第一線與美國國會及行政部門攜手，共同守護民主、促進繁榮。
美國聯邦參院軍委會主席韋克爾（RogerWicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）29日抵台，今天下午3時40分搭機離台。此行是韋克爾擔任參院軍委會主席職務以來、首度率團訪台，亦是睽違9年再度有美國聯邦參院軍委會主席訪台。
外交部長林佳龍晚間在臉書發文指出，韋克爾此行意義重大，傳遞台美情誼堅若磐石的強力訊息，自1979年美國國會通過「台灣關係法」、1982年美國前總統雷根（Ronald Reagan）提出「六項保證」以來，這兩大承諾始終是台美關係的重要基石，並在此基礎上持續支持台灣強化防衛能量。
林佳龍提到，當前台海和平與印太區域的安全與繁榮，正面臨威權勢力擴張的威脅與挑戰，唯有展現堅定的自我防衛決心，並與理念相近國家攜手合作，才能以實力維繫和平。
林佳龍說，在賴總統政策領導下，台灣正逐步提升國防預算，2026年將達GDP 3.32%，並以2030年前達GDP 5%為目標；同時，台灣也期待與美方深化合作，進一步強化不對稱作戰能力。
林佳龍指出，韋克爾訪團此行亦曾造訪台灣友邦帛琉，以及合作日益密切的菲律賓，台灣也希望藉由近期台美在科技與能源領域的合作契機，與美國建立互利共榮的夥伴關係，並以「台美聯合艦隊」模式，進一步拓展至第一島鏈國家等第三國的合作，促進理念相近國家互利共好。
林佳龍重申，台灣與美國不僅是戰略夥伴，更是民主共同體。外交部將持續在第一線與美國國會及行政部門攜手，深化台美關係，共同守護民主、促進繁榮，讓區域和平更加堅韌。
