退輔會拒絕核發教育補助費？退輔會：發放辦法尚待政院審閱

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會主委嚴德發。圖／報系資料照
國民黨立委翁曉玲今天質疑退輔會拒絕依總統府公告的修法條文核發退役官兵子女教育補助費。退輔會晚間解釋，相關補助費的「發給辦法」已經完成預告、審議程序，在報請行政院審閱同意後，就將會同教育部公布執行。

總統府於今年6月27日公告「國軍退除役官兵輔導條例」第27條之2修正條文，恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過國民黨立委翁曉玲今天指出，各級學校開學在即，但她近期收到好幾位民眾陳情，指控退輔會不核發教育補助費，氣得她怒問退輔會主委嚴德發「這是您的決定嗎？」

退輔會晚間解釋，總統府公布修法條文後，退輔會即依法律授權及法制作業程序，會同教育部研擬「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金及生活補助費人員子女教育補助費發給辦法」及補助數額表草案，補助數額維持與現行全國軍公教員工待遇支給要點附表九「子女教育補助表」支給數額一致。

退輔會指出，這項辦法草案已經於8月8日至14日進行預告程序，並於8月20日召開法規審議會議，目前正依會議結論，參照教育部意見整理草案文字，行政院考量輔導條例第27條之2僅為原則性之授權條文，具體內容尚待補助費發給辦法訂明，為期周妥，請退輔會報院審閱同意後，再會同教育部發布發給辦法。

退輔會強調，目前已經完成相關作業整備，待行政院同意後，就會發布並實施發給辦法。

相關新聞

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正...

退輔會拒絕核發教育補助費？退輔會：發放辦法尚待政院審閱

國民黨立委翁曉玲今天質疑退輔會拒絕依總統府公告的修法條文核發退役官兵子女教育補助費。退輔會晚間解釋，相關補助費的「發給辦...

新內閣下周上任…郭智輝「2詩詞」暗示心境 經濟部發文感謝

新內閣下周將上任，經濟部長郭智輝即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。經濟部29日為郭智輝舉行歡送會，他引述兩首詩詞代表自...

賴清德：民進黨一直有年輕人支持 執政團隊沒退縮權利

賴清德總統今天出席「2025國務青旗艦營」成果發表會，賴總統會後在臉書表示，從創黨到今天，民進黨一直有年輕人的投入與支持...

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方...

外交部：期盼台越深化合作 聚焦科技創新人才培育

外交部常務次長葛葆萱出席越南國慶酒會時表示，未來台越在「總合外交」下，持續深化在智慧園區建設、人才培育及新興科技創新等領...

