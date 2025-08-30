退輔會拒絕核發教育補助費？退輔會：發放辦法尚待政院審閱

國民黨立委翁曉玲今天質疑退輔會拒絕依總統府公告的修法條文核發退役官兵子女教育補助費。退輔會晚間解釋，相關補助費的「發給辦法」已經完成預告、審議程序，在報請行政院審閱同意後，就將會同教育部公布執行。

總統府於今年6月27日公告「國軍退除役官兵輔導條例」第27條之2修正條文，恢復上校以上退除役軍人子女教育補助費，不過國民黨立委翁曉玲今天指出，各級學校開學在即，但她近期收到好幾位民眾陳情，指控退輔會不核發教育補助費，氣得她怒問退輔會主委嚴德發「這是您的決定嗎？」

退輔會晚間解釋，總統府公布修法條文後，退輔會即依法律授權及法制作業程序，會同教育部研擬「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金及生活補助費人員子女教育補助費發給辦法」及補助數額表草案，補助數額維持與現行全國軍公教員工待遇支給要點附表九「子女教育補助表」支給數額一致。

退輔會指出，這項辦法草案已經於8月8日至14日進行預告程序，並於8月20日召開法規審議會議，目前正依會議結論，參照教育部意見整理草案文字，行政院考量輔導條例第27條之2僅為原則性之授權條文，具體內容尚待補助費發給辦法訂明，為期周妥，請退輔會報院審閱同意後，再會同教育部發布發給辦法。

退輔會強調，目前已經完成相關作業整備，待行政院同意後，就會發布並實施發給辦法。

