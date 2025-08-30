快訊

大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

更多細節曝光！烏克蘭前國會議長遇刺 槍手開數槍當場奪命

獨／卓揆呼籲「開大水龍頭」 金管會9月1日找八大行庫總座開會

聽新聞
0:00 / 0:00

新內閣下周上任…郭智輝「2詩詞」暗示心境 經濟部發文感謝

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
新內閣下周將上任，經濟部長郭智輝（圖）即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。記者曾學仁／攝影
新內閣下周將上任，經濟部長郭智輝（圖）即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。記者曾學仁／攝影

內閣下周將上任，經濟部郭智輝即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。經濟部29日為郭智輝舉行歡送會，他引述兩首詩詞代表自身心境。隨後，經濟部再於臉書發文，表達對郭智輝的感謝和祝福。

郭智輝表示，他有兩首詩代表他的心境，跟各位分享。第一首是蘇東坡的〈定風波〉：回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴；第二首是朋友寄來的〈歸心〉：廟堂一任若浮雲，榮辱沉浮總屬塵。歸去人間常日月，清風明月是知音。

經濟部表示，郭智輝提出「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的策略，帶領台商走向世界、拓展海外市場，也吸引重要企業來台投資。同時協助中小企業、培育AI人才，幫助產業智慧化轉型；並爭取系統性治水資源，讓台灣在面對極端氣候挑戰時更具韌性。

經濟部認為，這些努力，一步步累積，正在為台灣的未來奠基。謝謝郭智輝的付出，也祝福他未來旅程健康安泰、事事順心！

經濟部在臉書發文感謝部長郭智輝。圖／經濟部臉書
經濟部在臉書發文感謝部長郭智輝。圖／經濟部臉書

內閣 經濟部 郭智輝 中小企業

延伸閱讀

傳郭智輝爆「小英男孩」外還有更大尾？ 吳宗憲：歡迎檢舉為國做事

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

郭智輝傳肝臟癌前病變 肝臟權威：惡性度不高…但「怎會用正子診斷」

相關新聞

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押滿1年，現任黨主席黃國昌今發起「司法改革 公民走讀」活動，數度與警方爆發激烈推擠。中正...

退輔會拒絕核發教育補助費？退輔會：發放辦法尚待政院審閱

國民黨立委翁曉玲今天質疑退輔會拒絕依總統府公告的修法條文核發退役官兵子女教育補助費。退輔會晚間解釋，相關補助費的「發給辦...

新內閣下周上任…郭智輝「2詩詞」暗示心境 經濟部發文感謝

新內閣下周將上任，經濟部長郭智輝即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。經濟部29日為郭智輝舉行歡送會，他引述兩首詩詞代表自...

賴清德：民進黨一直有年輕人支持 執政團隊沒退縮權利

賴清德總統今天出席「2025國務青旗艦營」成果發表會，賴總統會後在臉書表示，從創黨到今天，民進黨一直有年輕人的投入與支持...

影／黃國昌「伸手勒員警脖子」？影像畫面曝光 當事人也發聲了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今號召群眾在捷運中正紀念堂出口舉行「司法改革，公民走讀」活動，因不滿警方...

外交部：期盼台越深化合作 聚焦科技創新人才培育

外交部常務次長葛葆萱出席越南國慶酒會時表示，未來台越在「總合外交」下，持續深化在智慧園區建設、人才培育及新興科技創新等領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。