聽新聞
0:00 / 0:00
新內閣下周上任…郭智輝「2詩詞」暗示心境 經濟部發文感謝
新內閣下周將上任，經濟部長郭智輝即將卸任，由行政院秘書長龔明鑫接任。經濟部29日為郭智輝舉行歡送會，他引述兩首詩詞代表自身心境。隨後，經濟部再於臉書發文，表達對郭智輝的感謝和祝福。
郭智輝表示，他有兩首詩代表他的心境，跟各位分享。第一首是蘇東坡的〈定風波〉：回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴；第二首是朋友寄來的〈歸心〉：廟堂一任若浮雲，榮辱沉浮總屬塵。歸去人間常日月，清風明月是知音。
經濟部表示，郭智輝提出「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的策略，帶領台商走向世界、拓展海外市場，也吸引重要企業來台投資。同時協助中小企業、培育AI人才，幫助產業智慧化轉型；並爭取系統性治水資源，讓台灣在面對極端氣候挑戰時更具韌性。
經濟部認為，這些努力，一步步累積，正在為台灣的未來奠基。謝謝郭智輝的付出，也祝福他未來旅程健康安泰、事事順心！
