賴清德：民進黨一直有年輕人支持 執政團隊沒退縮權利
賴清德總統今天出席「2025國務青旗艦營」成果發表會，賴總統會後在臉書表示，從創黨到今天，民進黨一直有年輕人的投入與支持。國際情勢嚴峻，挑戰很多，但執政團隊沒有退縮跟放棄的權利。
賴總統表示，參加「2025國務青旗艦營」成果發表會，和許多年輕朋友交流，感受到大家對台灣的關心，也聽到許多真誠的建議，對我們來說都是重要的提醒。
賴總統說，他特別問了現場學員，有沒有收到下學期的註冊單？有沒有獲得學費補助？看到大家紛紛舉手答「有」，心裡真的很欣慰。這是他參選總統時的政見，如今一步步兌現，也更提醒我們，要把政策持續融入年輕人的生活裡。
賴總統表示，投資年輕世代、落實教育平權，是我們始終堅持的目標。這幾年，政府推動高中職免學費、租金補貼、 TPASS通勤月票、減稅、青年就業獎勵金等，希望在不同階段，給年輕世代更堅實的支持。
他強調，為年輕人減輕負擔，民進黨政府一直努力在做。
賴總統說，民主不是理所當然，而是世代共同守護的成果。從創黨到今天，民進黨一直有年輕人的投入與支持。
賴總統表示，國際情勢嚴峻，挑戰很多，但執政團隊沒有退縮跟放棄的權利。「謝謝所有年輕朋友的提醒與鞭策，讓我們一起加油，繼續為台灣的未來打拚。」
