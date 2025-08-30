國務青旗艦營閉幕 賴清德提4大優先施政照顧青年

快訊

中央社／ 台北30日電

兼任民進黨主席的總統賴清德今天出席國務青旗艦營閉幕式致詞表示，青年是國家的希望，更是民進黨的未來，民進黨會持續以經濟、民生、青年、弱勢4大優先，作為執政團隊優先施政目標。

民進黨今天舉行「2025國務青旗艦營－Nice to 民主」最後一天課程，除了邀請民進黨秘書長徐國勇、勞動部長洪申翰、立委陳培瑜授課並傳承經驗，學員也參與「青客松－幕僚練習生」競賽，向身兼黨主席的賴總統表達對於民進黨的期待。

賴清德首先感謝青年朋友長期對民進黨的支持，他表示，青年是國家的希望，更是民進黨的未來，民進黨會持續以經濟、民生、青年、弱勢4大優先，作為執政團隊優先施政目標。

鑑於開學季將來臨，賴清德特別詢問在場仍在就學的學員們，是否收到下學期學費減免的註冊單，獲得現場學員們的熱烈回應。

賴清德說，民進黨政府為了落實教育平權，推出高中職免學費、私立大專院校學雜費減免等政策，希望可以透過教育為國家培育人才，讓年輕人能夠獲得專業，藉由教育完成夢想，唯有每個人都好，國家才可以更好。

賴清德也提及，過去9年多來，從前總統蔡英文至今，已推出一連串照顧青年的政策，包含減輕青年居住負擔的大專校院學生校內住宿補貼計畫、租金補貼、減少學生上班族通勤成本的行政院通勤月票等；另透過加薪減稅，增加未婚青年、年輕家庭的可支配所得，為青年減壓。

賴清德最後表示，面對挑戰，民進黨責無旁貸，他身為總統會持續帶領國家前進，也鼓勵青年朋友對政治保持熱情、保持關注，邀請大家共同守護這塊土地，一起為台灣打造繁榮的未來。

