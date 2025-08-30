快訊

中央社／ 台北30日電
外交部常務次長葛葆萱出席越南國慶酒會時表示，未來台越在「總合外交」下，持續深化在智慧園區建設、人才培育及新興科技創新等領域上的合作。示意圖。聯合報系資料照片／記者李青縈攝影
外交部常務次長葛葆萱出席越南國慶酒會時表示，未來台越在「總合外交」下，持續深化在智慧園區建設、人才培育及新興科技創新等領域上的合作。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱於29日晚間應邀出席駐台北越南經濟文化辦事處舉辦的「越南80週年國慶酒會」，並代表政府致詞祝賀。

葛葆萱致詞時首先向越南政府與人民致上誠摯祝福，並再次歡迎今年4月來台履新的越南駐台代表潘喬鍾（Phan Kiều Chung）。潘喬鍾來台後與台灣各界積極互動，相信在雙方共同努力下，台越雙邊關係將更堅實緊密。

葛葆萱指出，越南是台灣的重要鄰邦，兩國在經貿投資、科技、勞務、觀光及教育各領域均有密切合作。自2023年8月越南開放電子簽證以來，越南已成為台灣民眾最喜愛的觀光到訪國之一。

葛葆萱提到，越南也是台灣境外留學生的最大來源國，今年7月兩國簽署新版「台越教育合作協定」，教育交流定將更加熱絡。未來台越雙方在「總合外交」下，當繼續深化在智慧園區建設、人才培育及新興科技創新等領域上的合作。

潘喬鍾致詞時，肯定台越經貿關係長足進展，台灣在半導體產業的關鍵優勢契合越南當前國家發展戰略，期盼兩國結合彼此優勢，共創繁榮。

外交部表示，越南是台灣「新南向政策」的重要夥伴，外交部將持續深化雙邊關係，延續自1992年互設代表機構以來的密切互動，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

外交部:期盼台越深化合作 聚焦科技創新人才培育

